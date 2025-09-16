पितृपक्ष के 10वें दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए, 3 मुहूर्त में करें दशमी श्राद्ध

Dashami Shradh 2025 Pitru Paksha : आज के दिन दशमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख, उन्नति, समृद्धि और शांति आती है। बाधाएं दूर हो जाती हैं।

Dashami Shradh 2025 Pitru Paksha: आज पितृपक्ष की दशमी तिथि है। श्राद्ध-तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं। कम से कम साल में एक बार पितृपक्ष में अपने पितृगण की तिथि के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों की कृपा दृष्टि से परिवार में सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति बनी रहती है। आइए जानते हैं आज पितृपक्ष दशमी पर कब व किसका श्राद्ध किया जाता है-

पितृपक्ष के 10वें दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए दशमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिये किया जाता है, जिनकी मृत्यु दशमी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की दशमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है।

3 मुहूर्त में करें दशमी श्राद्ध कुतुप मूहूर्त - 11:51 ए एम से 12:40 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

रौहिण मूहूर्त - 12:40 पी एम से 01:30 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

अपराह्न काल - 01:30 पी एम से 03:57 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 28 मिनट्स

दशमी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 16, 2025 को 01:31 ए एम बजे दशमी तिथि समाप्त - सितम्बर 17, 2025 को 12:21 ए एम बजे

दशमी श्राद्ध विधि: संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए।