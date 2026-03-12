Dasha mata vrat 2026: कब रखा जाएगा दशा माता का व्रत, जानें इस व्रत में डोरे का क्या काम है
dasha mata vrat date: चैत्र कृष्ण दशमी तिथि यानी चैत्र नवरात्रि से पांच दिन पहले दशा माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है, सुहागिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं।
dasha mata vrat date: चैत्र कृष्ण दशमी तिथि यानी चैत्र नवरात्रि से पांच दिन पहले दशा माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है, सुहागिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 13 मार्च को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दशा माता आपकी दशा सुधार देती हैं, इसलिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं।
कब शुरू हो रही है दशमी तिथि
आपको बता दें कि दशमी तिथि कल 13 मार्च को शुरू होगी। शमी तिथि 13 मार्च को सुबह 6.28 बजे से प्रारंभ होकर 14 मार्च को सुबह 8.10 बजे तक रहेगी। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। कहा जाता है कि दशा माता आपके घर की दशा सुधारती हैं, ग्रहस्थ जीवन में सुख समृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए इनकी पूजा की जाती है। इस दिन खास तौर पर दशा माता की कथा सुनी जाती है। सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही यह व्रत करती हैं। कथा के बाद परिवार के सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता की कामना करती हैं।
व्रत में पूजा के दौरान डोरा क्यों पहना जाता है
ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत रखकर महिलाएं एक खास डोरा पहनती है। यह डोरा धागे का भी बनाया जा सकता है और किसी रेशमी डोरे का भी। इस दिवाली की तरह झाडू आदि भी खरीदी जाती है। लाल रंग का कच्चे सूत का डोरा बना सकते हैं, इसके लिए आप 10 धागों को एक साथ जोड़कर इसकी माला बना लें और उसमें 10 गाठें लगाएं और पूजा के बाद उसे पहन लें। इसे माता के सामने रखें और उनका आशीर्वाद लेकर इसे पहनें। दशा माता व्रत के समापन होनेके बाद दशा माता की प्रतिमा नदी में विसर्जित की जाती है। विसर्जन से पहले माता का शृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धागे को पहने रहते हैं, हो सके तो करीब एक साल पहनें, नहीं तो वैशाख मास में किसी अच्छे दिन को देखकर धागे को खोला जाताहै। ऐसा कहा जाता है कि यह दशा माता का धागा आपकी जिंदगी में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाता है। आपकी पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। इससे धन समृद्धि आती है।
व्रत में किन बातों को ध्यान रखें
यह व्रत मीठा रखा जाता है। इसमें एक समय अन्न खा लेते हैं। गेहूं एक समय खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत की पूजा पीपल के पेड़ के पास की जाती है। व्रत कथा को समूह बनाकर भी सुना जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां