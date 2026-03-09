Hindustan Hindi News
शत्रुओं का नाश करता है इस स्तोत्र का पाठ, मां धूमावती के आशीर्वाद से दूर होती है दरिद्रता

Mar 09, 2026 08:18 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
मां धूमावती का अष्टनामात्मक स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इसका नियमित पाठ करने से सर्वार्थ सिद्धि होती है। स्तोत्र में मां के भयंकर रूप का वर्णन है, जो शत्रुओं के हृदय में भय भरता है। पाठ से दरिद्रता, शत्रु भय और मोह नाश होता है।

शत्रुओं का नाश करता है इस स्तोत्र का पाठ, मां धूमावती के आशीर्वाद से दूर होती है दरिद्रता

दशमहाविद्याओं में मां धूमावती का स्वरूप सबसे अलग और रहस्यमयी है। इन्हें अलक्ष्मी, धनहीन और विधवा कहा जाता है, क्योंकि इनका रूप भयंकर और विकट है। मलिन वस्त्र, उन्मुक्त रुक्ष केश, शिथिल पयोधर, बड़ी फैली नाक, कुटिल नेत्र और शूर्प हाथ में लिए ये देवी शत्रुओं के हृदय में भय भरने के लिए ही ऐसा रूप धारण करती हैं। बाहरी रूप भले ही डरावना हो, लेकिन इनका अंतःकरण करुणा से परिपूर्ण है। ये भक्तों की रक्षा करती हैं, दरिद्रता का नाश करती हैं और शत्रुओं को परास्त करती हैं। नैमिषारण्य काली पीठ में स्थित मां धूमावती का मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इनके स्वरूप, महत्व और साधना के बारे में।

मां धूमावती का भयंकर स्वरूप और प्रतीक

मां धूमावती का रूप त्रिवर्णा, विरलदंता, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता और काकध्वजिनी के रूप में वर्णित है। इनका रथ काक (कौवे) के ध्वज से युक्त है। ये विधवा हैं, वर्ण विवर्ण है, मलिन वस्त्र धारण करती हैं। नेत्र कुटिल और नाक बड़ी-फैली हुई है। ये सदैव क्षुधा और पिपासा से पीड़ित रहती हैं, जो शत्रुओं के भक्षण और रक्त-पान की प्रतीक है। इनका यह रूप जगत की अमांगलिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। भयंकर दिखने के बावजूद ये भक्तों के लिए करुणामयी हैं।

मां धूमावती का धार्मिक महत्व और विशेषता

दशमहाविद्या में धूमावती मोह और आसुरी शक्ति के नाश की अधिष्ठात्री हैं। जीव को शिव तत्व से जोड़कर मोह से मुक्त करना और शिव में विलीन करना इनकी मुख्य विशेषता है। ये शत्रु संहार, दरिद्रता नाश और भक्तों की रक्षा करती हैं। जहां अन्य महाविद्याएं सौंदर्य या शक्ति का प्रतीक हैं, वहीं धूमावती जीवन की कठोर सच्चाई, वैराग्य और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक हैं। इनकी साधना से भक्तों को मोह-माया से मुक्ति मिलती है और वे निर्भीक होकर आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हैं।

नैमिषारण्य काली पीठ में मां धूमावती का प्रसिद्ध मंदिर

नैमिषारण्य स्थित काली पीठ में मां धूमावती का विशेष मंदिर है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भक्त मां को काले तिल की पोटली और नारियल का गोला अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यह अर्पण मां की कृपा से शत्रु नाश, दरिद्रता निवारण और मनोकामना पूर्ति कराता है। मंदिर में मां का स्वरूप भयंकर होने के साथ-साथ करुणामयी भी है। भक्त यहां मां की आराधना कर जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाते हैं।

धूमावती अष्टक स्तोत्रं

।।अथ स्तोत्रं।।

प्रातर्या स्यात्कुमारी कुसुमकलिकया जापमाला जपन्ती,

मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा निशायाम्।

सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगा मुण्डमालां,

वहन्ती सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मान्।।1।।

बद्ध्वा खट्वाङ्गकोटौ कपिलवरजटामण्डलम्पद्मयोने:,

कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गैस्स्रजमुरसि शिर शेखरन्तार्क्ष्यपक्षै:।

पूर्णं रक्तै्सुराणां यममहिषमहाशृङ्गमादाय पाणौ,

पायाद्वो वन्द्यमानप्रलयमुदितया भैरव: कालरात्र्याम्।।2।।

चर्वन्तीमस्थिखण्डम्प्रकटकटकटाशब्दशङ्घातम्,

उग्रङ्कुर्वाणा प्रेतमध्ये कहहकहकहाहास्यमुग्रङ्कृशाङ्गी।

नित्यन्नित्यप्रसक्ता डमरुडिमडिमां स्फारयन्ती मुखाब्जम्,

पायान्नश्चण्डिकेयं झझमझमझमा जल्पमाना भ्रमन्ती।।3।।

टण्टण्टण्टण्टटण्टाप्रकरटमटमानाटघण्टां वहन्ती,

स्फेंस्फेंस्फेंस्कारकाराटकटकितहसा नादसङ्घट्टभीमा।

लोलम्मुण्डाग्रमाला ललहलहलहालोललोलाग्रवाचञ्चर्वन्ती,

चण्डमुण्डं मटमटमटिते चर्वयन्ती पुनातु।।4।।

वामे कर्णे मृगाङ्कप्रलयपरिगतन्दक्षिणे सूर्यबिम्बङ्कण्ठे,

नक्षत्रहारंव्वरविकटजटाजूटके मुण्डमालाम्।

स्कन्धे कृत्वोरगेन्द्रध्वजनिकरयुतम्ब्रह्मकङ्कालभारं,

संहारे धारयन्ती मम हरतु भयम्भद्रदा भद्रकाली।।5।।

तैलाभ्यक्तैकवेणी त्रपुमयविलसत्कर्णिकाक्रान्तकर्णा,

लौहेनैकेन कृत्वा चरणनलिनकामात्मन: पादशोभाम्।

दिग्वासा रासभेन ग्रसति जगदिदंय्या यवाकर्णपूरा,

वर्षिण्यातिप्रबद्धा ध्वजविततभुजा सासि देवि त्वमेव।।6।।

सङ्ग्रामे हेतिकृत्वैस्सरुधिरदशनैर्यद्भटानां,

शिरोभिर्मालामावद्ध्य मूर्ध्नि ध्वजविततभुजा त्वं श्मशाने प्रविष्टा।

दृष्टा भूतप्रभूतैः पृथुतरजघना वद्धनागेन्द्रकाञ्ची,

शूलग्रव्यग्रहस्ता मधुरुधिरसदा ताम्रनेत्रा निशायाम्।।7।।

दंष्ट्रा रौद्रे मुखेऽस्मिंस्तव विशति जगद्देवि सर्वं क्षणार्द्धात्,

संसारस्यान्तकाले नररुधिरवशा सम्प्लवे भूमधूम्रे।

काली कापालिकी साशवशयनतरा योगिनी योगमुद्रा रक्तारुद्धिः,

सभास्था भरणभयहरा त्वं शिवा चण्डघण्टा।।8।।

धूमावत्यष्टकम्पुण्यं सर्वापद्विनिवारकम्,

य: पठेत्साधको भक्त्या सिद्धिं व्विन्दन्ति वाञ्छिताम्।।9।।

महापदि महाघोरे महारोगे महारणे,

शत्रूच्चाटे मारणादौ जन्तूनाम्मोहने तथा।।10।।

पठेत्स्तोत्रमिदन्देवि सर्वत्र सिद्धिभाग्भवेत्,

देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगा:।।11।।

सिंहव्याघ्रादिकास्सर्वे स्तोत्रस्मरणमात्रत:,

दूराद्दूरतरं य्यान्ति किम्पुनर्मानुषादय:।।12।।

स्तोत्रेणानेन देवेशि किन्न सिद्ध्यति भूतले,

सर्वशान्तिर्ब्भवेद्देवि ह्यन्ते निर्वाणतां व्व्रजेत्।।13।।

।।इत्यूर्द्ध्वाम्नाये धूमावतीअष्टक स्तोत्रं समाप्तम्।।

मां धूमावती के अष्टनाम स्तोत्र का महत्व

मां धूमावती का अष्टनामात्मक स्तोत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसका नियमित पाठ करने से सर्वार्थ सिद्धि होती है। स्तोत्र में मां को 'धूमावती', 'अलक्ष्मी', 'विधवा', 'काकध्वजिनी', 'शूर्पहस्ता', 'कलहप्रिया' आदि नामों से संबोधित किया जाता है।

पाठ के लाभ:

  • शत्रुओं का नाश होता है।
  • दरिद्रता और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
  • मोह-माया से मुक्ति मिलती है।
  • भक्तों को निर्भीकता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है।

भक्तों को श्रद्धा से रोजाना या विशेष दिनों में इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।

मां धूमावती की साधना के नियम और सावधानियां

मां धूमावती की साधना अत्यंत गंभीर और शक्तिशाली है। बिना योग्य गुरु के यह साधना कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही साधक को दीक्षा लेनी चाहिए।

मुख्य नियम:

  • साधना श्मशान या एकांत स्थान पर करें।
  • काले वस्त्र, काले तिल, धूप और शूर्प का प्रयोग करें।
  • साधना के दौरान क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहें।
  • मां को काले तिल की पोटली और नारियल अर्पित करें।

गलत तरीके से साधना करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए केवल योग्य गुरु की देखरेख में ही साधना करें। मां धूमावती भक्तों के मोह का नाश कर उन्हें शिव से जोड़ती हैं और जीवन में स्थायी शांति देती हैं।

मां धूमावती की कृपा से शत्रु पराजित होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। इनका नाम जपने मात्र से भय और दुख भाग जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास से मां की आराधना करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

Hindu Sanatan
