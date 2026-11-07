दिवाली पर घर लाएं मां लक्ष्मी का प्रिय दक्षिणावर्ती शंख, जानें स्थापना की सही विधि और मंत्र

Dakshinavarti Shankh Diwali 2026: जानें दिवाली पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना क्यों है शुभ? पढ़ें सही पूजन विधि, वास्तु दिशा, लक्ष्मी सिद्ध मंत्र, नियम और धन-वैभव के चमत्कारिक लाभ।

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ घर में शुभ वस्तुएं लाने की भी परंपरा है। कोई चांदी का सिक्का खरीदता है तो कोई गोमती चक्र और कौड़ियां घर लाता है। इन्हीं शुभ वस्तुओं में दक्षिणावर्ती शंख का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसका संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। कहते हैं कि दिवाली की शाम विधि-विधान से दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने से घर में सुख-समृद्धि और वैभव बना रहता है। आइए जानते हैं यह शंख इतना खास क्यों है और इसे स्थापित करने की सही विधि क्या है।

मां लक्ष्मी से जुड़ा है दक्षिणावर्ती शंख दक्षिणावर्ती शंख को हिंदू धर्म में बेहद शुभ और दुर्लभ माना जाता है। सामान्य शंख का मुख बाईं ओर होता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं तरफ खुलता है। इसी विशेष बनावट के कारण इसे दक्षिणावर्ती नाम दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं में इस शंख को मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी के साथ कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुई थीं। शंख का संबंध भी इसी प्रसंग से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की श्रद्धापूर्वक पूजा होती है, वहां सुख-शांति और संपन्नता का वास बना रहता है।

दिवाली पर इस तरह करें दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले शंख को साफ पानी से धोकर स्वच्छ कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर चावल या स्वच्छ वस्त्र रखकर शंख स्थापित करें। शंख पर गंगाजल या साफ जल छिड़कें। इसके बाद चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर धूप दिखाएं। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी का ध्यान करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। इस तरह श्रद्धा के साथ शंख की स्थापना की जा सकती है।

दक्षिणावर्ती शंख की पूजा में करें इस मंत्र का जाप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना के समय मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। आप पूजा के दौरान इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं।

मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।

इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता है कि मंत्र जाप से पूजा में एकाग्रता बनी रहती है और भक्त को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा के बाद शंख के सामने हाथ जोड़कर परिवार में सुख, शांति और आर्थिक संपन्नता बनाए रखने की प्रार्थना करें। मंत्र का जाप करते समय मन में श्रद्धा और सकारात्मक भाव रखना जरूरी माना जाता है।

घर में किस दिशा में रखना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख? वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दक्षिणावर्ती शंख को घर के पूजा स्थल में स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इसे लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करना शुभ माना जाता है। शंख को ऐसी जगह रखें, जहां पूजा करते समय आसानी से दर्शन हो सकें। इसके आसपास गंदगी या बेकार सामान जमा ना होने दें। कुछ परंपराओं में शंख के भीतर चावल या चांदी का सिक्का रखने की भी मान्यता है। हालांकि, सबसे जरूरी बात यह है कि शंख को सम्मानपूर्वक रखा जाए और उसकी नियमित साफ-सफाई की जाए। पूजा स्थल में इसे रखने से घर की धार्मिक परंपरा भी बनी रहती है।

दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान दक्षिणावर्ती शंख को घर में स्थापित करने के बाद उसकी नियमित पूजा करना शुभ माना जाता है। इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें और पूजा स्थल पर ही रखें। ऐसी जगह ना रखें, जहां किसी के पैर लगने की आशंका हो। शंख के पास जूते-चप्पल या गंदगी ना रखें। पूजा के समय उस पर चंदन, अक्षत और फूल चढ़ा सकते हैं। दिवाली के अलावा भी नियमित रूप से मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए शंख की पूजा की जा सकती है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।