Rashifal (24 November): आज इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ और करियर में तरक्की के बनेंगे योग
आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान हैं। ग्रहों की इस स्थिति से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए धन लाभ, करियर और कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।
Daily Horoscope, Aaj ka rashifal 24 November: उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में और कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। इस तरह सूर्य के नक्षत्र और शुक्र के घर में चंद्रमा है। एक तेज और प्रताप वाला समय है यह। एक अलग तरीके की ऊर्जा जनमानस में रहेगी। सरकारी तंत्र के लिए लाभ है। राजनीतिक स्तर पर लाभ होगा। बस मानसिक चंचलता पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
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राशिफल
मेष राशि: धन का आवक बढ़ेगा। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे। प्रिय भोजन मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रेम संतान पर ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि: ऊर्जा बढ़ेगी, तेज आपके अंदर आएगा, आकर्षण के केंद्र बनेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। आपका समाज में कद बढ़ेगा। प्रेम, संतान का थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि: स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, थोड़ा सा ऊर्जा कम रहेगी। प्रेम, संतान का साथ अच्छा रहेगा। व्यापारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, अभी निवेश मत करिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। यात्रा लाभप्रद होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि: व्यावसायिक सफलता मिलेगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: जोखिम से उबर चुके हैं। यात्रा का योग बनेगा। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि: बच के पार करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, चोट-चपेट लग सकता है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, सरसता बनी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों में परेशान रहेगा। शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेंगे। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि: भावुकता में आकर इस समय कोई निर्णय मत लें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार आपका अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। प्रेम, संतान भी अच्छा रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि: पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम, संतान भी अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी हैं। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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