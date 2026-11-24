आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान हैं। ग्रहों की इस स्थिति से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए धन लाभ, करियर और कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

Daily Horoscope, Aaj ka rashifal 24 November: उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में और कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। इस तरह सूर्य के नक्षत्र और शुक्र के घर में चंद्रमा है। एक तेज और प्रताप वाला समय है यह। एक अलग तरीके की ऊर्जा जनमानस में रहेगी। सरकारी तंत्र के लिए लाभ है। राजनीतिक स्तर पर लाभ होगा। बस मानसिक चंचलता पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल मेष राशि: धन का आवक बढ़ेगा। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे। प्रिय भोजन मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रेम संतान पर ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि: ऊर्जा बढ़ेगी, तेज आपके अंदर आएगा, आकर्षण के केंद्र बनेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। आपका समाज में कद बढ़ेगा। प्रेम, संतान का थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

तुला राशि: बच के पार करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, चोट-चपेट लग सकता है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, सरसता बनी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: भावुकता में आकर इस समय कोई निर्णय मत लें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार आपका अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। प्रेम, संतान भी अच्छा रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।