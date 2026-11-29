आज का राशिफल 29 नवंबर: चंद्रमा के स्वगृही होने से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ, मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का हाल
29 नवंबर को चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, चंद्रमा की यह स्थिति भौतिक सुख-सुविधाओं, घर और आर्थिक स्थिरता के लिए अनुकूल मानी जाती है। आज मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में, जबकि बुध और शुक्र तुला राशि में विराजमान हैं।
Daily Horoscope 29 November 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के शनि के नक्षत्र में चंद्रमा चंद्रमा के घर में है। अच्छी स्थिति है भौतिक सुख सुविधा में ठहराव की स्थिति आएगी। और जो भी आप इस समय खरीदारी करेंगे या जो कुछ भी आप लेंगे वो ठहरेगा, रुकेगा, ठहराव आएगा। तो अच्छी स्थिति है। लक्ष्मी में भी ठहराव आएगा। मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में है।
29 नवंबर को चंद्रमा के कर्क राशि में होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष से मीन तक जानें, किन राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और पारिवारिक सुख के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी और कारोबार से जुड़े सवालों के जवाब अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
राशिफल
मेष राशि- भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। थोड़ा गृह कलह की स्थिति भी बनेगी। प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम, संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। और भूमि, भवन, वाहन के खरीदारी का भी प्रबल योग बन रहा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है लेकिन व्यापार बहुत अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
मिथुन राशि- धन अर्जन करेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद लेंगे। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार भी आपका अच्छा दिख रहा है। सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि- ओजस्वी, तेजस्वी बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में होंगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, प्रेम-संतान का साथ होगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार बहुत अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि- भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। यात्रा का योग बन रहा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि- चोट- चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, प्रेम संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, प्रेम संतान व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि- शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शत्रु शमन भी होगा। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से परेशान रहेगा, गुरु ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संतान व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। प्रेम में थोड़ा तू-तू मैं-मैं भावुकतावश होगा लेकिन प्रेम बना रहेगा, संतान की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य पर केवल ध्यान रखिए, बाकी सारी स्थिति अच्छी है। नीली वस्तु दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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