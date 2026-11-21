Daily Horoscope 21 November 2026: 21 नवंबर 2026 को ग्रहों की स्थिति के कारण कई खास ज्योतिषीय योग बन रहे हैं। मंगल-गुरु और सूर्य के राशि परिवर्तन को शुभ माना गया है, जबकि मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति से विष योग बन रहा है।

क्या आप जानना चाहते हैं कि 21 नवंबर 2026 को बनने वाले ग्रह योगों का आपकी जन्मकुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करियर, कारोबार, धन, प्रेम, विवाह और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी राशि और जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें।

वृषभ राशि- आय की स्थिति मजबूत होगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आय में आशातीत बढ़ोतरी होगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- बच के पार करिए। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी आपका अच्छा है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, लेकिन बहुत मिठास और मधुरता नहीं रहेगी, थोड़ी खटास आ सकती है। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित है, उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन शत्रु थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे और डिस्टर्ब भी करेंगे, लेकिन जीत जाएंगे आप। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- भावनाओं पर काबू रखें, नकारात्मक सोच के शिकार होंगे। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। व्यापार आपका सही चलता रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कुंभ राशि- धनागमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, लेकिन जुबान पर काबू रखिएगा नहीं तो झगड़ा भी होगा और निवेश किया तो घाटा भी होगा। तो जो आ रहा है उसको संचित करिए। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।