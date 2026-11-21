आज का राशिफल: मंगल-गुरु और सूर्य के राशि परिवर्तन से बन रहे खास योग, मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का हाल
Daily Horoscope 21 November 2026: 21 नवंबर 2026 को ग्रहों की स्थिति के कारण कई खास ज्योतिषीय योग बन रहे हैं। मंगल-गुरु और सूर्य के राशि परिवर्तन को शुभ माना गया है, जबकि मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति से विष योग बन रहा है।
Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Rashifal: मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, बुध तुला राशि में इन दोनों ग्रहों का गृह परिवर्तन योग चल रहा है। सूर्य वृश्चिक राशि में और एक तरीके से सूर्य और मंगल का भी गृह परिवर्तन योग चल रहा है। ये दोनों योग अच्छे माने जाएंगे। और राहु कुंभ राशि में। शनि और चंद्रमा का विष योग अभी भी बना हुआ है मीन राशि में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चंद्रमा हैं और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा शनि के साथ संयोग कर रहे हैं और गुरु का घर है। ये कंट्राडिक्टरी स्थिति बनी हुई है, जो कि जनमानस के लिए ठीक नहीं है। मानसिक और स्वास्थ्य के लिए और प्रवृत्ति के लिए, टेंडेंसी के लिए भी अच्छा ये नहीं कहा जाएगा योग।
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राशिफल
मेष राशि- अनाप-शनाप खर्चे होंगे, गलत निर्णय ले सकते हैं। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम के संकेत हैं। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा दिख रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार अभी मध्यम गति से आगे बढ़ेगा। शनिदेव को प्रणाम करें, नीली वस्तु अर्पित करें, शुभ होगा।
वृषभ राशि- आय की स्थिति मजबूत होगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आय में आशातीत बढ़ोतरी होगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि- व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी में असमंजस की स्थिति होगी, लेकिन जीत भी आपकी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बाकी प्रेम-संतान, व्यापार सब कुछ अच्छा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीने में थोड़ा विकार संभव है, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि- मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि- बच के पार करिए। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी आपका अच्छा है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि- प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, लेकिन बहुत मिठास और मधुरता नहीं रहेगी, थोड़ी खटास आ सकती है। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित है, उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन शत्रु थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे और डिस्टर्ब भी करेंगे, लेकिन जीत जाएंगे आप। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि- भावनाओं पर काबू रखें, नकारात्मक सोच के शिकार होंगे। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। व्यापार आपका सही चलता रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। घर में कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी नहीं हो पाएगी अभी। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा और नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि- धनागमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, लेकिन जुबान पर काबू रखिएगा नहीं तो झगड़ा भी होगा और निवेश किया तो घाटा भी होगा। तो जो आ रहा है उसको संचित करिए। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि- स्वास्थ्य प्रभावित, प्रेम-संतान प्रभावित, व्यापार प्रभावित। एक बुरा समय का निर्माण हो रहा है, थोड़ा बचके पार करिएगा। प्रेम-संतान, व्यापार मध्यम है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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