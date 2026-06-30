1 July 2026 Horoscope: मेष से लेकर मीन तक वालों के जीवन में बड़े बदलाव के योग, पढ़ें राशिफल
Daily Horoscope 1 July 2026: 1 जुलाई 2026, बुधवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। सुबह चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और दोपहर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका असर नौकरी, कारोबार, धन, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और सेहत पर देखने को मिल सकता है।
Daily Horoscope, 1 July 2026: कल 1 जुलाई है। हर व्यक्ति पहले से जानना चाहता हे कि नया दिन कैसा रहेगा। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो यहां पढ़ें अपना दैनिक राशिफल। नौकरी करने वालों के लिए दिन कैसा रहेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार में खुशी रहेगी या किसी बात की चिंता रहेगी, लव लाइफ और सेहत को लेकर क्या रहने वाला है, इसका अंदाजा आप अपनी राशि के अनुसार लगा सकते हैं।
कल सुबह चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद दोपहर में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा की इस चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। आज का राशिफल ग्रहों की चाल, चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र, तिथि और पंचांग को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अब जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, आज किस राशि के लोगों का दिन कैसा रहने वाला है।
राशिफल
मेष राशि- खुली बातचीत और समझ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। फालतू तनाव से बचने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान दें। सेहत के लिहाज से, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने से आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। हर दिन को क्लियरिटी के साथ देखें।
वृषभ राशि- संतुलन और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। करियर और पर्सनल जीवन में उन्नति के अवसर खुद ही सामने आते हैं, लेकिन सोच-समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है।
मिथुन राशि- नई संभावनाओं के लिए खुले रहें, लेकिन फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो खुद की सुनें। याद रखें, छोटे कदम महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
कर्क राशि- अपनी आदतों को बदलाव करके और तनाव के लेवल के प्रति सचेत रहकर अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आपका ध्यान वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने पर होना चाहिए। आराम के लिए समय को प्राथमिकता दें।
सिंह राशि- प्रोफेशनल रूप से, बदलावों के लिए तैयार रहें। नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहें। वित्तीय रूप से, यह आपके खर्च और बचत की आदतों पर गौर करने का ये अच्छा समय है।
कन्या राशि- दिन वित्तीय रूप से स्टेबिलिटी बनाने के लिए सावधानी बरतें। आपको अपने पर्सनल और पेशेवर जीवन में नए मौके तलाशने पर फोकस करना होगा। आप अपने करीबियों के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत होते हुए पा सकते हैं।
तुला राशि- खुद को ऐसी सिचूऐशन में पाएंगे, जो पर्सनल व प्रोफेशनल ग्रोथ की ओर ले जाएगी। रिश्तों को स्ट्रॉंग बनाने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पेशेवर रूप से, यह आगे बढ़ने और नए अवसरों की खोज करने का समय है।
वृश्चिक राशि- आर्थिक रूप से खर्चों को लेकर सतर्क रहें और बड़ा निवेश करने से पहले दो बार सोचें। वित्तीय संतुलन बनाए रखने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर आपको फोकस करना चाहिए।
धनु राशि- धन और स्वास्थ्य पर नजर रखें। कुंभ राशि वालों को संतुलन पर जोर देने की जरूरत है। रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। पेशेवर तौर पर तनाव को मैनेज करना और कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।
मकर राशि- अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। बदलाव को अपनाने, रिश्तों को बेहतर बनाने और करियर में विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटिवेट किया जाता है।
कुंभ राशि- अपने करियर में बदलावों को खुले दिमाग से अपनाएं, क्योंकि नए बिजनेस अप्रत्याशित सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आपका वित्तीय दृष्टिकोण बेहतर होगा, लेकिन योजना बनाना और उसके अनुसार बजट बनाना बुद्धिमानी होगी।
मीन राशि- प्यार के मामलों में, संचार बंधन को मजबूत करने की कुंजी होगी। अपनी एनर्जी लेवल को स्टेबल रखने के लिए संतुलित दिनचर्या को शामिल करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना याद रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए
संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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