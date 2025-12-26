Hindustan Hindi News
कब-कब नहीं करना चाहिए दान, जानें सही तरीका और समय

कब-कब नहीं करना चाहिए दान, जानें सही तरीका और समय

संक्षेप:

वैसे तो दान कभी भी कहीं भी किया जा सकता है लेकिन शास्त्रों में दान को लेकर कुछ जरूरी नियम बताये गये हैं। शास्त्रों के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने न्यायपूर्वक कमाए हुए धन में से 10वें भाग को दान करना चाहिए।

Dec 26, 2025 06:19 pm IST
हिंदू धर्म में दान-धर्म का विशेष महत्व है। इसे पुण्य का काम माना जाता है। यह न सिर्फ पुण्य का कारण बनता है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का भी एक जरिया है। ऐसा करने से भगवान की कृपा भी बनी रहती है। वैसे तो दान कभी भी कहीं भी किया जा सकता है लेकिन शास्त्रों में दान को लेकर कुछ जरूरी नियम बताये गये हैं। शास्त्रों के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने न्यायपूर्वक कमाए हुए धन में से 10वें भाग को दान करना चाहिए। कभी भी परिवार को कष्ट पहुंचा कर दान नहीं देना चाहिए।

मान्यता यह भी है कि दान फलित तभी होता है, जब आप स्वयं जाकर किसी को दान करें। किसी को घर पर बुलाकर दिया हुआ दान उत्तम श्रेणी का दान नहीं माना जाता है। इन्हीं नियमों में यह भी बताया गया है कि दान कब नहीं करना चाहिए और कौन सा तरीका गलत है। चलिए इसी बारे में जानते हैं

दान कैसे करें?
दान देते समय हमेशा तिल, कुश, चावल और जल हाथ में होना चाहिए। इसके अलावा दान देने वाला का मुख पूर्व दिशा की ओर और दान लेने वाले का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु भी क्षीण नहीं होती। वही, पितरों को तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान देना चाहिए। लेकिन जल व कुश का संबंध सर्वत्र रखना चाहिए।

कब और क्या करें दान
अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शय्या, छत्र और आसन, इन आठ वस्तुओं का दान करते हैं, तो यह दान मरने के बाद के कष्टों को नष्ट करता है। वहीं, गाय, घर, वस्त्र, शय्या तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों के पैर धोना, गौ दान के समान है।

महादान
गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शय्या, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र और आवश्यक सामग्री सहित घर, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं।

कब नहीं करना चाहिए दान

मृत व्यक्ति के वस्तुएं

किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वस्तुएं दान नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, मृत व्यक्ति की वस्तुएं एक साल पूरा हो जाने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। तेरहवीं तिथि के दिन भी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए लेकिन दान नहीं करना चाहिए।

सूर्यास्त के बाद ना करें दान
धार्मिक मान्यतानुसार, सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। खासकर, दही, दूध, हल्दी, और तुलसी के पौधे का दान शाम के समय नहीं करना चाहिएष माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद इन वस्तुओं का दान करने से बुरे परिणाम मिल सकते हैं, जिससे व्यक्ति को मानसिक और भौतिक कष्ट हो सकते हैं।

ग्रह की स्थिति
अगर कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो दान न करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा करा सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने के दौरान भी दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कि दान करने से ये तीनों ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं।

दिवाली पर ना करें दान

दिवाली पर किसी को दान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। यही नहीं, परिवार को कर्ज में भी डूबना पड़ सकता है।

दान का तरीका
- बहुत से लोग अन्न दान करते हैं लेकिन अन्न दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह बासी और खराब ना हो।
- खराब तेल या बचे हुए तेल का दान करना चाहिए। इससे शनि देव नाराज होते हैं।
- सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

