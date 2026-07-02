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फेंगशुई टिप्स: पानी से भरा क्रिस्टल कछुआ देगा खूब फायदे, जानें घर में रखने का सही तरीका

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Crystal Tortoise Benefits: क्रिस्टल वाले कछुए को घर में रखने से खूब फायदे मिलते हैं। इसे सही तरीके और सही दिशा में रखा जाए तो ये सही तरीके से काम करता है। 

फेंगशुई टिप्स: पानी से भरा क्रिस्टल कछुआ देगा खूब फायदे, जानें घर में रखने का सही तरीका

फेंगशुई में कछुए की शेप वाली चीजों को खूब महत्व दिया जाता है। लोग घर या फिर ऑफिस में क्रिस्टल वाला कछुआ रखते हैं। हालांकि तमाम लोग इसे डेकॉर के रूप में इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इससे घर की सुख-समृद्धि और पॉजिटिविटी का भी कनेक्शन है। दरअसल फेंगशुई में कछुए को स्टेबिलिटी और तरक्की के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता के हिसाब से कछुए को भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से भी जोड़कर देखा जाता है। क्रिस्टल वाले कछुए को लाकर घर में कहीं भी रख देना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि अगर इसे सही दिशा और सही तरीके से रखा जाए तो इसका शुभ प्रभाव जरूर दिखता है।

क्रिस्टल वाले कछुए के फायदे

1. घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है।

2. आर्थिक स्थिति इससे बेहतर होती है।

3. रुके हुए काम रफ्तार पकड़ते हैं।

4. करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है।

5. मन शांत रहने लगता है।

6. घर वालों के बीच अच्छा बॉन्ड बनता है।

इस दिशा में रखें क्रिस्टल वाला कछुआ

इसे सिर्फ डेकॉर के रूप में इस्तेमाल ना करें। अगर आप क्रिस्टल कछुए को सही दिशा में रखेंगे तो ये सही तरीके से असर करेगा। नियम के हिसाब से आप इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। इस दिशा को करियर और नए मौकों से जुड़ा माना जाता है और यहां पर पॉजिटिविटी बाकी दिशाओं की बजाय ज्यादा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा का संबंध जल तत्व से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में पानी से भरे कटोरे में क्रिस्टल वाले कछुए को यहां रखने से घर का माहौल पॉजिटिव होना तय है।

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पानी के साथ क्रिस्टल कछुआ रखना क्यों जरूरी?

1. तमाम लोग क्रिस्टल के कटोरे में कछुए को बिना पानी के ही रख देते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है।

2. फेंगशुई में मान्यता है कि क्रिस्टल वाला कछुआ पानी के साथ रखने से पॉजिटिविटी को दोगुना करता है। इसी वजह से इसमें पानी भरकर रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की नेगेटिविटी कम होती है और सुख-शांति बनी रहती है।

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क्रिस्टल कछुआ रखते समय ध्यान में रखें ये 3 बातें

1. इस बात का ध्यान रखें कि कछुए का चेहरा घर के अंदर की तरफ हो। फेंगशुई मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

2. पानी रखने के लिए क्रिस्टल या फिर धातु के कटोरे का इस्तेमाल करें। कोशिश करें ये पानी समय-समय पर बदलता रहे। गंदा पानी घर में नेगेटिविटी ला सकता है।

3. कोशिश करें कि कछुए को आप हमेशा किसी टेबल, शेल्फ या फिर ऊंची जगह पर रखें। इसे सीधे फर्शन पर रखना सही नहीं है।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
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