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Vastu Tips: तिराहे पर घर लेना शुभ या अशुभ? नोट कर लें इससे जुड़े वास्तु उपाय

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वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर हमेशा सही दिशा और उचित स्थान पर बनाना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार लोग तिराहे पर घर लेते हैं या बनवाते हैं। कई लोग इसे लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि तिराहे पर घर लेना चाहिए या नहीं।

Vastu Tips: तिराहे पर घर लेना शुभ या अशुभ? नोट कर लें इससे जुड़े वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर हमेशा सही दिशा और उचित स्थान पर बनाना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार लोग तिराहे पर घर लेते हैं या बनवाते हैं। कई लोग इसे लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि तिराहे पर घर लेना चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र क्या कहता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक तिराहे पर बने घर को शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसे घरों पर सड़क से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ आसान वास्तु उपाय अपनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

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मिरर लगाएं

वास्तु में तिराहे वाले घर के लिए कॉन्वेक्स मिरर यानी उभरा हुआ शीशा लगाना बेहद प्रभावी माना गया है। इसकी बाहरी सतह बाहर की ओर उभरी होती है, जो सामने से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को वापस लौटाने का काम करती है। इसे मुख्य द्वार के बाहर लगाने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है।

घर के सामने बनाएं सुरक्षा कवच

तिराहे से आने वाली तेज और नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए घर के सामने मजबूत दीवार बनवाई जा सकती है। इसके अलावा ऊंचे और घने पौधे लगाना भी लाभकारी माना जाता है। ये पौधे सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।

मुख्य द्वार पर लगाएं विंड चाइम

वास्तु के अनुसार तिराहे वाले घर में 7 छड़ों वाली धातु की विंड चाइम लगाना शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर लगी विंड चाइम की मधुर आवाज वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक मानी जाती है।

सही दिशा

अगर घर तिराहे पर बना है, तो मुख्य द्वार की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट सड़क के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इसे थोड़ा दाएं या बाएं तरफ बनवाया जाए, ताकि सड़क की सीधी ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके।

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करें ये उपाय

घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ॐ या भगवान गणेश की तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये शुभ प्रतीक घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही मुख्य द्वार के दोनों तरफ नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए एलोवेरा, तुलसी या अशोक के पौधे लगाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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