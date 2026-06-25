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हस्तरेखा: तर्जनी उंगली के नीचे है X का निशान? प्रमोशन समेत मिलेंगे 5 फायदे

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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X mark meaning in Palmistry: क्या आपकी तर्जनी उंगली के नीचे X का निशान है? जानिए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इस निशान के होने से प्रमोशन समेत कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

हस्तरेखा: तर्जनी उंगली के नीचे है X का निशान? प्रमोशन समेत मिलेंगे 5 फायदे

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की हर रेखा और निशान का अलग-अलग मतलब होता है। शास्त्र के अनुसार तर्जनी उंगली के नीचे वाले हिस्से को गुरु पर्वत कहा जाता है जोकि ज्ञान, सम्मान, लीडरशिप और तरक्की से जुड़ा माना जाता है। अगर इस जगह पर X यानी क्रॉस जैसा निशान दिखाई देता है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को जिंदगी में एक के बाद एक अच्छे अवसर मिलते हैं। आइए जानते हैं इस निशान के होने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

1. करियर में तरक्की

हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से गुरु पर्वत पर X का निशान होने से व्यक्ति को नौकरी में खूब तरक्की मिलती है। आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं। मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलता है। वहीं सीनियर्स का सपोर्ट भी इन्हें खूब मिलता है। अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर ये काम भी अच्छा करते हैं और इन्हें प्रमोशन भी आसानी से मिलता है।

2. अच्छी होती है शादीशुदा जिंदगी

जिनके हाथ में X का निशान बना हुआ है उनकी शादीशुदा जिंदगी परफेक्ट होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को समझदार, सपोर्टिव और केयरिंग लाइफ पार्टनर का साथ मिलता है। शादी के बाद ऐसे लोगों की जिंदगी में खुशियां बढ़ती ही जाती है। वहीं घर-परिवार में भी माहौल काफी अच्छा बना रहता है।

3. धन-संपत्ति की कोई कमी नहीं

हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि गुरु पर्वत पर बना X बेहतर आर्थिक स्थिति का भी संकेत देती है। ऐसे लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं से धनलाभ होता रहता है। इस बात के ज्यादा चांस होते हैं कि इन्हें पैतृक संपत्ति का लाभ मिले। हालांकि अपनी मेहनत के दम पर ये घर-गाड़ी सब हासिल कर लेते हैं।

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4. सटीक होता है इंट्यूशन

मान्यता है कि जिन लोगों के हाथ में ये निशान होता है उनकी सोच काफी गहरी होती है। वहीं इनका सिक्थ सेंस भी कमाल का होता है। कई मौकों पर इन्हें हर चीज का अंदाजा पहले से ही लग जाता है। साथ ही सामने वाले के इरादों को भी ये अच्छे से भांपने की क्षमता रखते हैं।

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5. मुश्किल समय से नहीं है हारते

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली के गुरु पर्वत पर X का निशान होता है ये उनके लिए शुभ संकेत जैसा ही है। अगर जिंदगी में चुनौतियां आती हैं तो ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये हर एक परेशानी का हल खुद ही निकाल लेते हैं। वहीं इनके विरोधी इनका ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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