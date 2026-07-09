Palmistry: हथेली में गुरु पर्वत पर बना है क्रॉस का निशान? मिलेंगे ये 2 फायदे
हस्तरेखा के अनुसार अगर हथेली में गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो इसे काफी लकी माना जाता है। जानिए इसके क्या-क्या फायदे होते हैं?
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की हर रेखा, निशान और पर्वत के अलग-अलग मायने बताए गए हैं। गुरु पर्वत पर बने कुछ निशान काफी शुभ माने जाते हैं वहीं कुछ का होना सही नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली के गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो इसे पॉजिटिव रूप से देखा जाता है। गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है। इसे ज्ञान, मान-सम्मान, लीडरशिप और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि अगर क्रॉस का निशान एकदम क्लियर हो तो इसे काफी शुभ माना जाता है। जानिए इससे जिंदगी में कौन से 2 बदलाव आते हैं?
शादीशुदा जिंदगी होती है अच्छी
गुरु पर्वत पर बने क्रॉस का निशान का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। इस निशान का गुरु पर्वत पर होना सुखी वैवाहिक जिंदगी की गवाही है। ऐसे लोगों को समझदार और सपोर्टिव पार्टनर मिलता है जिससे जिंदगी आसान होती है। ये लोग हर एक रिश्ता दिल से निभाते हैं और लोगों का सम्मान भी खूब करते हैं। फेंगशुई मान्यता है कि शादी के बाद ऐसे लोगों की जिंदगी में और भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं और इनकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी होती है।
करियर में मिलती है ग्रोथ
हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से गुरु पर्वत को ज्ञान, लीडरशिप और सफलता का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर अगर क्रॉस का निशान एकदम क्लियर बना हुआ है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बड़े फैसले सही से लेता है और उसमें लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरा होता है और करियर में आने वाली हर चुनौती को आसानी से पार करता है। ऐसे में इसके आगे बढ़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं वक्त के साथ-साथ इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाती है। तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं और ये लोग करियर में हर वो चीज हासिल करते हैं जिसकी इन्हें चाह होती है।
ध्यान में रखें ये बात
इस बात को समझने की जरूरत है कि जिंदगी से जुड़े हर एक पहलु को समझने के लिए पूरे हाथ को देखना ज्यादा सही माना जाता है। अगर बात शादी की करें तो इसके लिए अलग से विवाह रेखा भी है और ये किस तरह से बनी हुई है शादीशुदा जिंदगी इस पर भी काफी मायने रखती है। वहीं ठीक करियर के लिए भाग्य रेखा का भी सही होना जरूरी है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र