इन 3 राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ देता है तांबे का कड़ा, पहनने से खत्म होते हैं ग्रह दोष, चमक जाती है किस्मत
इन 3 राशियों को तांबे का कड़ा पहनने से मिलता है जबरदस्त लाभ। सूर्य-मंगल दोष दूर होते हैं, किस्मत चमकती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जानिए तांबे के कड़े के ज्योतिषीय फायदे, सही तरीका और सावधानियां।
ज्योतिष शास्त्र में धातुओं का विशेष महत्व है। इनमें तांबा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली धातु माना जाता है। तांबा सूर्य और मंगल ग्रह से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए तांबे का कड़ा पहनना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह ग्रह दोषों को शांत करने और किस्मत चमकाने का भी कारगर उपाय है। खासकर कुछ राशियों के लिए तांबे का कड़ा वरदान साबित हो सकता है।
तांबे का कड़ा क्यों फायदेमंद है?
तांबा सूर्य की ऊर्जा को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही मंगल के नकारात्मक प्रभाव को भी नियंत्रित करता है, जिससे क्रोध, झगड़े और आर्थिक अड़चनों में कमी आती है। तांबा शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, बुरी नजर से बचाव करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। नियमित रूप से तांबे का कड़ा पहनने से कई लोगों की किस्मत में सकारात्मक बदलाव देखा गया है।
इन 3 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए तांबे का कड़ा विशेष रूप से शुभ है। इस राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए तांबा उनके साहस और ऊर्जा को दोगुना कर देता है। करियर में रुके काम पूरे होते हैं, प्रमोशन या नई जॉब के योग बनते हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
सिंह राशि
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तांबे का कड़ा सूर्य को बल प्रदान करता है, जिससे इनकी नेतृत्व क्षमता और चमक बढ़ जाती है। धन लाभ के नए रास्ते खुलते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र या बड़े पद पर हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलता है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि पर भी मंगल का प्रभाव होता है। तांबा इनके मंगल दोष को शांत करता है और साहस बढ़ाता है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी बनी रहती है।
तांबे का कड़ा पहनने का सही तरीका
तांबे का कड़ा रविवार या मंगलवार की सुबह पहनना सबसे शुभ माना जाता है। पहनने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध में डुबोकर शुद्ध कर लें। कड़ा शुद्ध तांबे का होना चाहिए और उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में महिलाएं पहन सकती हैं।
सावधानियां और नियम
तांबे का कड़ा हमेशा साफ रखें। इसे कभी गंदा ना होने दें। सोते समय या नहाते समय इसे उतारकर रख दें। तांबे का कड़ा पहनते समय किसी भी नकारात्मक विचार से बचें। अगर कड़ा टूट जाए, तो उसे तुरंत बदल दें।
तांबे का कड़ा एक साधारण धातु नहीं, बल्कि सूर्य और मंगल की ऊर्जा का प्रतीक है। सही राशि वाले जातक अगर इसे विधि-विधान से पहनें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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