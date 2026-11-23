बिहार की पारंपरिक शादी की सबसे खास 'चुमावन की रस्म' क्या होती है और इसे कैसे निभाया जाता है। पढ़ें दूर्वा, हल्दी और अक्षत से जुड़ी इस पवित्र परंपरा का धार्मिक महत्व और विधि।

बिहार की शादियों में सात फेरे और सिंदूरदान के अलावा भी कई ऐसी रस्में निभाई जाती हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। इन्हीं में से एक है चुमावन की रस्म। मिथिला, भोजपुरी और पूर्वांचल के कई इलाकों में निभाई जाने वाली इस परंपरा में घर के बड़े-बुजुर्ग दूल्हा-दुल्हन को खास तरीके से आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस रस्म के जरिए नवविवाहित जोड़े के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। हाल ही में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्मों के बीच भी बिहार की इस लोकपरंपरा की चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं चुमावन की रस्म क्यों खास है और इसे निभाने का तरीका क्या है।

क्या होती है चुमावन की रस्म? चुमावन बिहार की पारंपरिक शादी की एक खास रस्म है। इसे वर और वधू दोनों के घरों में निभाया जाता है। इस रस्म में परिवार के बड़े-बुजुर्ग नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। खास बात यह है कि इसमें केवल दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देना ही शामिल नहीं होता, बल्कि एक निश्चित तरीके से उनके शरीर का स्पर्श भी किया जाता है। इस दौरान घर की महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। गीतों के जरिए नवदंपती के नए जीवन की खुशहाली और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

दूब, हल्दी और अक्षत से जुड़ी है परंपरा चुमावन की रस्म में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें दूर्वा घास, हल्दी, अक्षत यानी साबुत चावल, पान के पत्ते और गुड़ प्रमुख हैं। हिंदू धार्मिक परंपराओं में दूर्वा को शुभता और दीर्घायु से जोड़कर देखा जाता है। वहीं अक्षत मंगल कार्यों और आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। हल्दी को शुभता और मांगलिक कार्यों से जोड़ा जाता है। इन चीजों को शामिल करके बड़े-बुजुर्ग वर-वधू के आने वाले जीवन के लिए मंगलकामना करते हैं।

पैर से सिर तक इस तरह निभाई जाती है रस्म चुमावन की रस्म निभाने का तरीका भी काफी खास होता है। इसमें परिवार के बड़े लोग दोनों हाथों की उंगलियों में दूब और चावल लेकर दूल्हा-दुल्हन के शरीर का स्पर्श करते हैं। इसकी शुरुआत पैरों से होती है। इसके बाद घुटनों, कंधों और अंत में सिर को स्पर्श किया जाता है। इस दौरान वर-वधू पर अक्षत भी छिड़के जाते हैं। लोकमान्यता के अनुसार, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह स्पर्श करने का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और जीवन में सकारात्मकता का संचार करना है।

क्यों जरूरी मानी जाती है चुमावन की रस्म? बिहार की लोकपरंपरा में चुमावन को केवल एक शादी की औपचारिकता नहीं माना जाता है। इसके पीछे परिवार के बुजुर्गों के स्नेह और आशीर्वाद की भावना जुड़ी है। मान्यता है कि इस रस्म से वर-वधू को बुरी नजर से बचाव का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। शादी के बाद शुरू होने वाली नई जिंदगी में परिवार का साथ और बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, यही इस रस्म का मुख्य भाव है।

मंगल गीतों के बीच पूरा होता है आशीर्वाद का विधान चुमावन की रस्म में घर की महिलाओं की भी खास भूमिका होती है। इस दौरान महिलाएं मैथिली और भोजपुरी के पारंपरिक मंगल गीत गाती हैं। इन गीतों में दूल्हा-दुल्हन के रिश्ते, नए परिवार और उनके खुशहाल भविष्य की कामना की जाती है। गीतों और पारंपरिक विधि के बीच यह रस्म पूरे पारिवारिक माहौल को भावुक और खुशनुमा बना देती है। यही वजह है कि बदलते समय और शादियों के आधुनिक अंदाज के बावजूद बिहार के कई परिवारों में चुमावन की परंपरा आज भी निभाई जाती है। यह रस्म याद दिलाती है कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों के जुड़ने और उनके आशीर्वाद से नई शुरुआत करने का अवसर भी है।

बिहार की इस पावन परंपरा का हर चरण हमें यह अहसास दिलाता है कि भारतीय विवाह केवल दो व्यक्तियों का गठबंधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव, स्नेह और आशीर्वाद का संगम है।