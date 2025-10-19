Choti Diwali, छोटी दिवाली की शाम को क्या करना चाहिए? 4 जगहों पर जलाएं दिया
संक्षेप: Choti Diwali Upay 2025: आज के दिन संध्या में समय मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज शाम में कुछ उपाय करने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए करें उपाय-
Choti Diwali Upay 2025: आज के दिन पूरे भारत में बड़े ही उमंग के साथ छोटी दिवाली मनाई जाएगी। आज के दिन संध्या में समय मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज के दिन शाम में कुछ उपाय करने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए और धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए आज संध्या के समय करें कुछ खास उपाय-
छोटी दिवाली की शाम को क्या करना चाहिए? 4 जगहों पर जलाएं दिया
मुख द्वार
आज छोटी दिवाली के दिन संध्या के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए।
मंदिर
शाम के समय आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिल सकती है।
तुलसी
धार्मिक मान्यताओं की मानें तो तुलसी के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। छोटी दिवाली के दिन तुलसी के समक्ष संध्या में 5 घी के दीपक जलाएं। इससे घर में सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।
पीपल का पेड़
माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ में शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पेड़ के नीचे जलाएं। पेड़ की परिक्रमा भी करें।
मंत्र जाप
अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने से धन-धान्य में वृद्धि होगी।
पोछा लगाएं
अपने घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं या साफ-सफाई करें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।