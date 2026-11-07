Choti Diwali Puja Vidhi: छोटी दिवाली पर कैसे करें पूजा? जानें आसान विधि और दीपदान का शुभ मुहूर्त
Ghar par diwali puja kaise kare: दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। जानें छोटी दिवाली पर पूजा कैसे की जाती है।
how to do puja on choti diwali: 7 नवंबर 2026, शनिवार आज छोटी दिवाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने देवी-देवताओं और मनुष्यों को नरकासुर नामक राक्षस का वध करके मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे रूप चौदस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन मुख्य रूप से मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान श्रीकृष्ण और मृत्यु देवता यमराज की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर इस दिन मां काली और हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। इस दिन कई लोग सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यंग स्नान भी करते हैं। अभ्यंग स्नान का अर्थ तेल मालिश से है। छोटी दिवाली के दिन लोग स्नान से पहले शरीर पर तेल और उबटन लगाते हैं और फिर विधि-विधान से स्नान करते हैं। जानें छोटी दिवाली पर घर पर कैसे करें पूजा।
छोटी दिवाली पूजा विधि (Choti Diwali Puja Vidhi):
छोटी दिवाली पर पूजन मुख्य रूप से शाम के समय यानी प्रदोष काल में करना उत्तम माना जाता है। सूर्यास्त के बाद यम के नाम का दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। शाम को शुभ मुहूर्त में एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसमें भगवान श्रीकृष्ण, भगवान गणेश, मां लक्ष्मी की स्थापना करें। सभी देवी-देवताओं का गंगाजल से अभिषेक करें। उन्हें रोली, चंदन, कुमकुम, लाल और पीले रंग के पुष्प, अक्षत और वस्त्र अर्पित करें। अब मिठाई और फलों का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आरती का पाठ करें। पूजा के बाद यम का दीपक और 14 दीये जलाएं। कहा जाता है कि छोटी दिवाली के दिन अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए सूर्यास्य के बाद या प्रदोष काल में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मिट्टी या आटे से बना हुआ चौमुखी दीपक जलाकर यमराज के नाम पर दीपदान किया जाता है। इसके बाद एक थाली में 14 दीये रखकर उसमें सरसों का तेल भरकर प्रज्वलित करना चाहिए। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, छोटी दीवाली की शाम को घर के प्रत्येक कोने और चौखट पर कुल 14 दीये जलाने का विधान है। कुछ लोग श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11 या 13 दीये भी जलाते हैं।
छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त:
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि 07 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर प्रारंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। छोटी दिवाली पर पूजन और दीपदान का गोधूलि मुहूर्त शाम 05 बजकर 31 मिनट से शाम 05 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। सायाह्न संध्या मुहूर्त शाम 05 बजकर 31 मिनट से शाम 06 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। 7 नवंबर को प्रदोष काल शाम करीब 05:31 से 07:57 बजे के बीच रहेगा।
छोटी दिवाली पर दीयों का कहां रखा जाता है:
छोटी दिवाली के दिन दीये मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे के पास, रसोईघर, पूजा स्थल, छत और घर के कोनों पर रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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