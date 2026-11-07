Choti Diwali Puja Muhurat: सुबह 10:48 बजे से 12 घंटे 18 मिनट भद्रा का साया, जानें पूजन का शुभ मुहूर्त?
Narak chaturdashi deepdaan muhurat 2026: छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। जानें आज 7 नवंबर को पूजन और दीपदान का शुभ मुहूर्त।
7 November Choti Diwali Puja Muhurat 2026: छोटी दिवाली आज 7 नवंबर 2026, शनिवार को है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करने की खुशी में दीए जलाए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी, गणेश जी, मां काली, भगवान हनुमान और यमराज की पूजा का विशेष विधान है। इस बार छोटी दिवाली पर सुबह 10:48 बजे से 12 घंटे 18 मिनट तक भद्रा का साया रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को शुभ नहीं माना जाता है। भद्रा काल में पूजन या शुभ कार्यों की मनाही होती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भद्रा काल में छोटी दिवाली का पूजन कैसे किया जा सकेगा। यहां जानें छोटी दिवाली पूजन और दीपदान का शुभ मुहूर्त।
7 नवंबर को भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी:
हिंदू पंचांग के अनुसार, 7 नवंबर को भद्रा सुबह 10 बजकर 48 मिनट पर प्रारंभ होगी और रात 11 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, पाताल लोक की भद्रा को पृथ्वी लोक के लिए कष्टकारक या अशुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि पाताल लोक में होने पर भद्रा शुभ कार्य करती है और धन का लाभ कराती है। पृथ्वी लोक में वास होने पर भद्रा सभी कार्यों में विनाश करने वाली या अशुभ मानी जाती है। आज 7 नवंबर को भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए पृथ्वी लोक पर पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकेंगे।
छोटी दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि 07 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर प्रारंभ होगी और 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। छोटी दिवाली पर संध्या दीपदान या यम दीप जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 05:32 बजे से शाम 06:48 बजे तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन और हनुमान पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:41 बजे से शाम 07:18 बजे तक रहेगा। निशिता काल (मध्यरात्रि) पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 बजे से 8 नवंबर को देर रात 12:31 बजे तक रहेगा।
7 नवंबर को इस समय न करें पूजा और दीपदान:
ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि राहुकाल के दौरान किये गए शुभ कार्यों का विपरीत फल प्राप्त होता है। 7 नवंबर 2026 को राहुकाल सुबह 9:21 बजे से सुबह 10:43 बजे तक रहेगा। राहुकाल की अवधि में पूजा-पाठ या नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए।
छोटी दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, छोटी दिवाली पर 14 दीये जलाने की परंपरा है। कुछ लोग इस दिन 5,7,11 या 13 दीयों को जलाना भी शुभ मानते हैं। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। यम दीपदान के लिए शाम को एक चौमुखी दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें और घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यमराज के नाम का दीपक जलाएं। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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