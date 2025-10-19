Hindustan Hindi News
Choti Diwali Puja: आज होगी हनुमान जी की पूजा, जानें क्या अर्पित करें, नरक चतुर्दशी पर पूजन से मिलेगी लंबी आयु

Choti Diwali Puja: आज होगी हनुमान जी की पूजा, जानें क्या अर्पित करें, नरक चतुर्दशी पर पूजन से मिलेगी लंबी आयु

संक्षेप: Choti Diwali 2025 date:आज है नरक चतुर्थी, इसे रूप चौदस, यम दीपदान, छोटी दिवाली आदि भी कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा होती है।

Sun, 19 Oct 2025 07:37 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, संवाददाता
आज है नरक चतुर्थी, इसे रूप चौदस, यम दीपदान, छोटी दिवाली आदि भी कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन स्नान, दीपदान और पूजा करने से मनुष्य को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहीं-कहीं इसे रूप चौदस कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को रामभक्त हनुमान जी का जन्म मेष लगन, स्वाति नक्षत्र में मंगलवार को मध्यान में हुआ था, जिसे श्री हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि इस साल हनुमान जयंती रविवार को है। दिन में हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद और दीपक जलाएं। हनुमान जी शिव के अवतार हैं। ज्योतिषाचार्य पं. आनंद दुबे ने बताया कि हनुमान भक्त इस दिन व्रत रख कर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का पूजन कर भजन-कीर्तन करते हैं। हनुमान जी की पूजा से जीवन में बल, बुद्धि, साहस, संकटों पर विजय, निरोगिता प्राप्त होती है। मंगल ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं।

नरक चतुर्दशी पर पूजन से मिलेगी लंबी आयु
ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि 19 अक्तूबर को नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी (रूप निखारने का पर्व) के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर तिल के तेल से मलिश करके स्नान करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पं. आनंद दुबे ने बताया कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के निमित्त दीपक जलाकर लंबी उम्र, आरोग्य और अपनी समृद्धि की कामना करें। शाम को महालक्ष्मी और कुबेर के निर्मित दीपक प्रज्ज्वलित कर उनके मंत्रों का जाप और आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इसलिए इस दिशा में यम का दीपक जलाना शुभ माना जाता है।

