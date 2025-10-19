Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Choti Diwali ke upay Narak Chaturdashi 2025 Choti Diwali par kya kare
छोटी दिवाली: नरक चतुर्दशी की रात चुपचाप करें ये छोटा सा उपाय, नहीं सताएगा अकाल मृत्यु का डर

छोटी दिवाली: नरक चतुर्दशी की रात चुपचाप करें ये छोटा सा उपाय, नहीं सताएगा अकाल मृत्यु का डर

संक्षेप: Choti Diwali ke upay: नरक चतुर्दशी के दिन मौत के देवता यमराज की खासतौर पर पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन दीपक भी जलाते हैं। आज के दिन रात के समय कुछ उपाय करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो सकता है।

Sun, 19 Oct 2025 01:57 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Choti Diwali ke upay, छोटी दिवाली: आज रविवार के दिन छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन मौत के देवता यमराज की खासतौर पर पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन दीपक भी जलाते हैं। आज 19 अक्टूबर के दिन रात के समय कुछ उपाय करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो सकता है।

नरक चतुर्दशी की रात चुप चाप करें ये छोटा सा उपाय, नहीं सताएगा अकाल मृत्यु का डर

यम दीपदान

अकाल मृत्यु का डर कम करने और दीर्घायु की कामना के लिए आज रात में यम का दीपदान करें। आप प्रदोष काल के समय भी दीपदान कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि दीपदान करते समय आपको कोई देख ना पाएं।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजा मुहूर्त, सिर्फ 1 घंटा 11 मिनट का रह

कैसे करें यम दीपदान?

  1. नरक चतुर्दशी के दिन घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए।
  2. इस दीपक को घर के कोने-कोने में घुमाएं।
  3. घर के दूसरे सदस्‍यों को इस दौरान घर के अंदर रहना चाहिए और उन्हें यह दीपक नहीं देखना चाहिए।
  4. अब घर से बाहर जाकर दूर इस दीपक को रख आएं।

किस दिशा में जलाएं यम दीपदान?

नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक दक्षिण की दिशा में जलाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:दिवाली से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, 5 राजयोग का महासंयोग खूब देगा लाभ

किस मुहूर्त में जलाएं यम का दीपक?

हिंदू पंचांग के अनुसार, आज नरक चतुर्दशी के दिन रात के समय 11:41 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 20 तक का मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। वहीं, गोधूलि मुहूर्त में 05:47 पी एम से 06:13 पी एम तक भी दीपक जला सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:दिवाली व नरक चतुर्दशी पर कब होगी पूजा, जानें मुहूर्त व पूजा सामग्री
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Happy choti Diwali narak chaturdashi narak chaturdashi deepdaan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने