Choti Diwali Muhurat: 19 या 20 अक्टूबर छोटी दिवाली कब है? जान लें पूजन व दीपदान का शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Choti Diwali Puja Time: बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। जानें इस बार छोटी दिवाली कब मनाई जाएगी और पूजन का क्या रहेगा शुभ मुहूर्त।

Choti Diwali Kab hai and Puja Time 2025: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दीवाली मनाई जाती है। छोटी दीवाली को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से जानते हैं। इस साल छोटी दीवाली 19 अक्तूबर 2025, रविवार को है। छोटी दीवाली का त्योहार भगवान कृष्ण से संबंधित माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके चुंगल से 16 हजार कन्याओं को मुक्त कराया था। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं। जानें छोटी दीवाली पर किसकी पूजा की जाती है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है।

चतुर्दशी तिथि कब से कब तक 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 20 अक्टूबर को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी।

छोटी दीवाली पर किनकी पूजा की जाती है: छोटी दीवाली के दिन मां लक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ हनुमान जी की भी पूजा का खास महत्व है। इस दिन यमराज के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शरीर व मन शुद्ध होता है।

छोटी दीवाली पूजन शुभ मुहूर्त 2025: सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरे दिन

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:43 बजे से सुबह 05:34 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:00 बजे से दोपहर 02:45 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:47 बजे से शाम 06:13 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- शाम 05:47 बजे से शाम 07:03 बजे तक।

अमृत काल- सुबह 09:59 बजे से सुबह 11:44 बजे तक।

अमृत सिद्धि योग- शाम 05:49 बजे से अगले दिन सुबह 06:25 बजे तक।

दीवाली हनुमान पूजा मुहूर्त 2025: 19 अक्टूबर को दीवाली हनुमान पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11 बजकर 41 मिनट से अगले दिन देर रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा।

छोटी दिवाली दीपदान का मुहूर्त: कुछ जगहों पर छोटी दिवाली के दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। यह दीपक घर की दक्षिण दिशा में जलाते हैं। इसे यम दीपम कहा जाता है। मृत्यु देवता यमराज के नाम का दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 बजे से शाम 07:03 बजे तक रहेगा।