छोटी दिवाली पर क्यों करते हैं अभ्यंग स्नान? नरक चतुर्दशी मिलेंगे ये फायदे

Abhyanga Snan on Narak Chaturdashi 2026 : छोटी दीवाली पर अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। जानें नरक चतुर्दशी पर इस स्नान का इतना महत्व क्यों है और इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

धनतेरस के ही अगले दिन छोटी दीवाली यानी नरक चतुर्दशी होती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। छोटी दीवाली की सुबह तिल के तेल को शरीर पर लगाने के बाद स्नान किया जाता है। तिल के तेल वाले इस स्नान को अभ्यंग स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्नान का खास महत्व है और इसे करते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मान्यता के अनुसार इस स्नान को सही समय पर करने से कई दोष दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये दोष कौन हैं और इस स्नान के बाकी और क्या फायदे हैं?

अभ्यंग स्नान से मिटते हैं 2 दोष- 1.दरिद्रता होती है दूर अगर नरक चतुर्दशी वाले दिन तिल के तेल की मालिश की जाए तो इससे जिंदगी की नेगेटिविटी खत्म होती है। मां लक्ष्मी की पूजा में भी तिल के तेल का खास महत्व माना जाता है। इस तेल के स्नान से उनका खूब आर्शीवाद मिलता है। इससे दरिद्रता दूर होती है और परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।

2.शनि दोष से छुटकारा अभ्यंग स्नान को लेकर ये भी मान्यता है कि इससे शनि दोष भी दूर होता है। कुछ मान्यताओं में इसे नजरदोष से भी जोड़कर देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हैं तो उसे छोटी दीवाली पर तिल के तेल को लगाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए।

अभ्यंग स्नान के फायदे अभ्यंग स्नान से कई फायदे मिलते हैं। इस वक्त मौसम का मिजाज बदल रहा होता है। ऐसे में स्किन में ड्राइनेस आती है। तिल के तेल के स्नान के बाद स्किन भी सॉफ्ट भी रहती है और ड्राइनेस भी चली जाती है। इसी के साथ शरीर की थकान भी और जकड़न जैसी शिकायतें भी दूर होती हैं। इस स्नान का एक और फायदा है कि इससे मन भी बहुत शांत रहता है।

अभ्यंग स्नान का सही तरीका क्या है? छोटी दीवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठें और तभी अभ्यंग स्नान करें। इस स्नान के लिए सूर्योदय से पहले का ही समय सबसे शुभ माना जाता है। आप इसके लिए अपने शरीर पर तिल के तेल से अच्छी तरह से मालिश कर लें। कुछ समय तक ऐसे ही रहें। फिर उबटन वगैरह लगाकर नहा लें। साफ सुथरे कपड़े पहनें और पूजा की तैयारी करें। इस खास मौके पर भगवान कृष्ण और यमराज को याद करना बहुत ही शुभ मानते हैं।