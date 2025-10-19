Hindustan Hindi News
'सजी रंगोली और जलते दीयों के साथ...!', छोटी दिवाली पर अपनों को भेजें ये 10 लेटेस्ट बधाई संदेश

संक्षेप: Happy Narak Chaturdashi Wishes: छोटी दिवाली का त्योहार अपनों के लिए खास मनाने के लिए आप इन चुनिंदा लेटेस्ट बधाई संदेश को भेज सकते हैं। यहां देखें छोटी दिवाली के लिए बेस्ट शुभकामना मैसेज।

Sun, 19 Oct 2025 06:14 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Choti Diwali 2025 Latest Wishes 2025: दिवाली के त्योहार की रौनक पूरे देश में देखने लायक होती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इसे रूप चौदस, रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह दिवाली के पंच दिवसीय पर्व का दूसरा दिन होता है। इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर 2025, रविवार को है। छोटी दिवाली के दिन लोग दीयों को जलाकर खुशियां बांटते हैं और अपनों को खास संदेशों के जरिए इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हैं। आप भी इन बेहतरीन मैसेज से भेज सकते हैं छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. गणेश-लक्ष्मी जी की पूजा करके

जलाएं दीपक और मनाएं खुशियां

लेकर फुलझड़ी और अनार

मनाएं खुशियों का त्योहार

हैप्पी छोटी दिवाली 2025

2. दीपावली का है त्योहार

घर में खुशियां

मन में प्यार

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!

Happy Diwali 2025

3. पूजा की सुंदर थाली है

चारों ओर खुशहाली है

आओ मिलकर मनाएं यह त्योहार

आज है छोटी दिवाली

हैप्पी दिवाली 2025

4. हंसते-मुस्कुराते दीप जलाओ,

जीवन में नई खुशियां लाओ।

दुःख-दर्द अपना भूलकर,

तुम सबको गले लगाओ।

छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

5. दीप जलें और रौशन हो जहान,

संग हो अपनों का और मीठी सी मुस्कान।

छोटी दिवाली पर दिल से दुआएं हैं,

खुश रहो तुम सुबह से लेकर शाम।

Happy Choti Diwali 2025

6. सजी रंगोली और जलते दीयों के साथ,

आपके घर में खुशियों की हो बरसात।

भगवान श्रीराम का आशीर्वाद आपके साथ रहे,

और आपका जीवन सदा सुखमय रहे।

छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

7. छोटी दिवाली के पावन दिन पर

आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो

खुशियां आप के कदम चूमे

इसी कामना के साथ

आप को एवं आप के परिवार को

छोटी दिवाली की खूब बधाई

8. ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाए

धन और शोहरत की बारिश कराए

छोटी दिवाली की मंगल कामनाएं

9. दीपक के प्रकाश की तरह ही

आपके जीवन में चारो ओर रोशनी हो

इस छोटी दिवाली पर

बस यही कामना है हमारी

छोटी दिवाली की बधाई

10. दिवाली आए तो दीप जलाए,

धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,

जली फुलझड़िया सबको भाए

छोटी दीपावली की शुभकामनाएं 2025

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
