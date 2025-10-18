Choti Diwali Upay: छोटी दिवाली की शाम को करें ये 5 अचूक उपाय, घर पर होगा मां लक्ष्मी का वास

संक्षेप: Choti Diwali Upay 2025: छोटी दिवाली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थाई वास होता है। जानें छोटी दिवाली पर क्या उपाय करने चाहिए।

Choti Diwali 202 Upay to please Maa Lakshmi: छोटी दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर, रविवार को है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। छोटी दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। छोटी दिवाली का दिन धन देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थाई वास होता है। जानें छोटी दिवाली पर किन उपायों से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी।

1. छोटी दिवाली पर धन रखने के स्थान या तिजोरी की साफ-सफाई जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का वास केवल शुद्ध व साफ स्थानों पर ही होता है।

2. छोटी दिवाली पर मां लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि श्रीयंत्र की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है।

3. हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे घर में बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि छोटी दिवाली पर दक्षिणावर्ती शंख बजाने से घर पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है और इस शंख को पूजा स्थल पर रखना चाहिए।

4. दिवाली पर दीयों को जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा में घी के दीयों को जलाएं और उसे मुख्य द्वार पर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से सुख-समृद्धि आती है।

5. तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। छोटी दिवाली के दिन सुबह-शाम तुलसी पर दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।