10 या 11 नवंबर, कब है चित्रगुप्त पूजा? तारीख को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन, जानें सही दिन

Chitragupta Puja 2026 Date: जानें चित्रगुप्त पूजा 10 या 11 नवंबर में से किस दिन है। पढ़ें पंचांग अनुसार सही तिथि (11 नवंबर), शुभ मुहूर्त, कलम-दवात पूजन विधि एवं धार्मिक महत्व।

दिवाली के बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन कलम, दवात और बही-खातों की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त मनुष्य के अच्छे-बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें लेखन और न्याय का देवता भी कहा जाता है। साल 2026 में द्वितीया तिथि दो तारीखों में पड़ने के कारण चित्रगुप्त पूजा को लेकर असमंजस है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूजा 10 या 11 नवंबर को होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कलम-दवात पूजन की सही विधि क्या रहेगी।

10 या 11 नवंबर, कब है चित्रगुप्त पूजा 2026? हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भगवान चित्रगुप्त की पूजा 11 नवंबर 2026, बुधवार को की जाएगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। चूंकि 11 नवंबर को सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए उदया तिथि के आधार पर इसी दिन चित्रगुप्त पूजा करना उचित माना गया है। इसी दिन भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व भी मनाया जाएगा। तिथि 10 नवंबर से शुरू होने के कारण लोगों के बीच तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है।

चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? चित्रगुप्त पूजा के लिए 11 नवंबर को दोपहर का समय शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार, इस दिन अपराह्न पूजा मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 1 मिनट से 3 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। इसी अवधि में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ कलम, दवात और बही-खातों का पूजन किया जा सकता है। पूजा से पहले घर के पूजा स्थान की सफाई कर लें और जरूरी सामग्री जुटा लें। श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान का स्मरण और पूजन करें। स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है।

भगवान चित्रगुप्त की पूजा कैसे करें? चित्रगुप्त पूजा के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद चित्रगुप्त जी को रोली, चंदन, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर भगवान की आराधना करें। इसके बाद फल, मिठाई और नैवेद्य का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ज्ञान, सद्बुद्धि और सही कर्म करने की शक्ति देने की प्रार्थना करें।

कलम-दवात और बही-खातों की पूजा का क्या है नियम? भगवान चित्रगुप्त को लेखन और कर्मों का लेखा रखने वाला देवता माना जाता है। इसलिए इस दिन कलम, दवात, स्याही, कागज और बही-खातों की पूजा की जाती है। अपनी लेखन सामग्री को चौकी पर रखकर उस पर रोली और अक्षत लगाएं। फूल चढ़ाकर भगवान चित्रगुप्त का स्मरण करें। कई परिवारों में इस दिन नए बही-खाते की शुरुआत करने और आय-व्यय का हिसाब लिखकर भगवान के सामने रखने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे कामकाज में ईमानदारी और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है।

चित्रगुप्त पूजा का धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त मनुष्य के हर कर्म का हिसाब रखते हैं। व्यक्ति ने जीवन में कौन से अच्छे और बुरे काम किए हैं, इसका लेखा-जोखा उनके पास रहता है। इसी आधार पर जीवों को उनके कर्मों का फल मिलता है। कायस्थ समाज में चित्रगुप्त पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कलम-दवात की पूजा करके ज्ञान, लेखन और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी जताई जाती है। यह पर्व केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने कर्मों में ईमानदारी रखने और गलत कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा भी देता है।

11 नवंबर 2026, बुधवार को उदयातिथि के पावन योग में पूरी श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करें। अपने व्यावसायिक खातों, कलम और विवेक के प्रतीक ग्रंथों की पूजा करके भगवान से सत्य, ईमानदारी, सद्बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगें।