Chitragupta Puja: चित्रगुप्त पूजा क्यों की जाती है? जानें पूजन की आसान विधि व शुभ मुहूर्त भी

संक्षेप: Chitragupta puja importance: हिंदू धर्म में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त पूजा का विधान है। जानें क्यों की जाती है चित्रगुप्त पूजा व क्या है इसकी विधि और शुभ मुहूर्त।

Chitragupta puja 2025: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इस साल चित्रगुप्त पूजा 23 अक्तूबर 2025, गुरुवार को है। इस दिन भाई दूज का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त को मृत्यु देवता यमराज के सहयोगी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। इस दिन कलम व दवात की भी पूजा का विधान है। कलम दवात को मस्याधार कहा जाता है, इसलिए चित्रगुप्त पूजा को मस्याधार पूजा भी कहा जाता है। जानें चित्रगुप्त क्यों की जाती है और क्या है इसकी विधि व शुभ मुहूर्त:

चित्रगुप्त महाराज की क्यों करते हैं पूजा: पौराणिक कथाओं के अनुसार, कायस्थ जाति को उत्पन्न करने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म यम द्वितीया के दिन हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म भगवान ब्रह्मा के चित्त से हुआ था। भगवान चित्रगुप्त की बही 'अग्रसन्धानी' में हर प्राणी व जीव के पाप-पुण्य का हिसाब लिखा हुआ है। मान्यता है कि चित्रगुप्त पूजा करने से साहस, ज्ञान व बल की प्राप्ति होती है, साथ ही कार्यों में सफलता व व्यापार में उन्नति होती है।

चित्रगुप्त पूजा की विधि- इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थल की सफाई करके एक चौकी पर श्वेत रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। अब चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा स्थापित करें और चित्र या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें चंदन आदि लगाएं। अब धूप दीप से उनकी आरती उतारें। पूजा के समय भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा के पास एक कलम रखनी चाहिए और सादा पेपर रखें। सादा पेपर पर श्री गणेशाय नमः का नाम लिखना चाहिए और इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। अब भगवान से मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त 2025: चित्रगुप्त पूजा के लिए अपराह्न मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। यह दोपहर 01:13 बजे से दोपहर 03:28 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 15 मिनट की है।