Chhoti Diwali Wishes , Photos : लेटेस्ट छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, SMS और कोट्स

Chhoti Diwali Wishes , Photos : लेटेस्ट छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, SMS और कोट्स

संक्षेप: Chhoti Diwali Wishes , Photos, Quotes, Messages: आज नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस पर्व अवसर को खास बनाने के लिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व परिजनों को ये बधाई व शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 12:36 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Choti Diwali Wishes , Photos, Quotes, Messages: आज 19 अक्टूबर को देश में छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, रुप चतुर्दशी या रुप चौदस जैसे नामों से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। यह दिन दिवाली से एक दिन पहले आता है इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण, मां काली और मृत्यु के देवता यम की पूजा का दिन है। इसके अलावा आज मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को दूर करने की प्रार्थना भी की जाती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, रुप चतुर्दशी या रुप चौदस जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16 हजार कन्याओं को मुक्त किया था। ऐसे में श्रीकृष्ण की पूजा भी खास महत्व है।

छोटी दिवाली के अवसर को खास बनाने के लिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व परिजनों को ये बधाई संदेश भेज सकते हैं-

छोटी दीपावली की अनेक शुभकामनाएं! आप सबको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी (नरक चतुर्दशी) और "छोटी दीवाली" की अनेक शुभकामनाएं! "यम दीपावली" आप सबके परिवार में स्वास्थ्य दीर्घायु, सुख-समृद्धि का वरदान लेकर आए !

शुभ दीपावली!

ऊं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते।

नरक चतुर्दशी एवं छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाए, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो। आप सभी को सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ाने वाली चतुर्दशी रूप चौदस, नरक चतुर्दशी एवं छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं ।

Chhoti Diwali Wishes photos

पूजा से भरी थाली है, चारों ओर खुशहाली है

आओ मिलके मनाएं ये दिन, आज छोटी दिवाली है

हैप्पी छोटी दीवाली

आपके और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं

हैप्पी छोटी दिवाली

हंसते मुस्कुराते दीपक जलाना

जिंदगी में भरपूर खुशियां लाना

दुख दर्द भूल कर, सबको गले लगाना

प्यार, जोश और उमंग से ये दिवाली मनाना

छोटी दीवाली की शुभकामनाएं

रोशनी का पर्व है दिवाली,

मस्ती की फुहार है दिवाली,

मां लक्ष्मी देने आती है आशीर्वाद

अपनों का प्यार है दिवाली

छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

Chhoti Diwali Wishes photos

दीप जगमगाते रहें, घर झिलमिलाते रहें,

हमेशा साथ रहें सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें।

छोटी दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।।

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है

शुभ रहे आपकी ये दीवाली

हमने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है

हैप्पी छोटी दिवाली

नरक चतुर्दशी का ये प्यार त्योहार, खुशियां लाए बेशुमार

हर दिल में हो प्यार की रौशनी, घर में हो प्यार, हैप्पी छोटी दिवाली मेरे यार!

न दीयों के संग मौजूद हों खुशियों के रंग

सब और हो खुशिया जीवन में हो उमंग

छोटी दीपावली की शुभकामनाएं

अच्छे की बुरे पर विजय हो

हर जगह बस आप ही की जय हो

छोटी दिवाली धूम धाम से मनाये

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

Happy Choti Diwali

Diwali Wishes

दीपक के प्रकाश की तरह ही

आपके जीवन में चारो ओर रोशनी हो

बस यही कामना है हमारी

आपका घर खुशियों से रोशन हो

छोटी दीपावली की हार्दिक बधाई

दीपावली का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाए आपके खुशियां अपार

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,

शुभकामना हमारी करें स्वीकार!!

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

दीपक की जगमगाती रोशनी, पटाखों की आवाज

सूरज की किरणें, खुशियों की बोछार

चंदन की खुशबु, अपनों का प्यार

रोशन हो दीपावाली का त्योहार

हैप्पी छोटी दिवाली

दीप जगमगाते रहें, घर झिलमिलाते रहें,

हमेशा साथ रहें सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें।

हैप्पी छोटी दिवाली

मां लक्ष्मी का हाथ हो, धन-दौलत की बरसात हो

धरती पर न रहे कोई दरिद्र, यही मां का आशीर्वाद हो

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

