Aaj ka Panchang: आज छोटी दिवाली पर किस समय ना करें शुभ कार्य, कब से लग रही है चतुर्दशी तिथि
puja shubh muhurat: छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। किस समय पूजा करें और शाम को दीपदान कैसे करें सब यहां पढ़ें
आज नरक चतुर्दशी है। इस दिन .म का दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। कैसे जलाना है, इसके बारे में नीचे हमने बताया है। वहीं राहुकाल में छोटी दिवाली के दिन कुछ पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। राहुकाल में ना किसी को कुछ लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। आज राहुकाल : प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक रहेगा। आज का सबसे शुभ समय दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक। सावधानी बरतें : प्रातः 10.30 मिनट से 12 बजे तक, सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक। आज हनुमान जी की विशेष पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस दिन रूप चौदस और उबटन से स्नान करने की भी परंपरा है। चतुर्दशी तिथि सात नवम्बर की सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर प्रारंभ होगी और आठ नवम्बर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी।
आज का पंचांग
व्रत-त्योहार : श्री हनुमान जन्मोत्सव (उत्तर भारत)। यमाय तर्पण। पंचांग : 07 नवंबर, शनिवार, शक संवत्: 16 कार्तिक (सौर)1948। विक्रमी सं.: कार्तिक कृ. त्रयोदशी। 22 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083 (पंजाब)। इस्लाम: 26 जमादि उल्लावल 1448।त्रयोदशी तिथि प्रातः 10.49 मिनट तक। चंद्र राशि : कन्या राशि में सायं 05.15 मिनट तक। सूर्य : दक्षिणायन। शरद ऋतु। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5 बजकर 30 मिनट से लेकर 6 बजकर 50 मिनट तक रहेगा।
छोटी दिवाली पर वास्तु के अनुसार क्या करें?
इस दिन शाम को मां काली के आगे चार मुंह का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। ये बहुत सारी समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। इस दिन सुबह नौ से १०.3० के बीच में कबाड़ निकालना चाहिए। यह कबाड़ आप अपने प्रतिष्ठान एवं घर दोनों से निकालें। इससे बहुत सारी बाधाएं दूर होंगी। इस दिन अपने भवन में गंगाजल, गोमूत्र, पिसी फिटकरी, कपूर मिलाकर पोछा लगाना नकारात्मकता को दूर करता है। इस दिन पुरानी एक्सपायर्ड दवाइयां, फटे-पुराने कपड़े, पुराने जूते निकालने का मतलब है, अपने जीवन में उन्नति एवं सौभाग्य के द्वार खोलना। आज का शुभ रंग : काला, नीला। आज की दिशा: दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। अशुभ दिशा : पूर्व। उपाय : अदरक खाकर निकलें। नरक चतुर्दशी के दिन घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दीया जलाना चाहिए। इस दीये को पूरे घर में घुमाएं। - अब घर से बाहर जाकर दूर इस दीये को रख आएं। - घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहें और उन्हें यह दीपक नहीं देखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां