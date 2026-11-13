Chhath puja katha in hindi: यहां पढ़ें छठ पूजा व्रत की तीन कथाएं, छठी मैया की कथा भी है प्रचलित

Chhath Puja Katha in Hindi: पढ़ें छठ पूजा की पावन पौराणिक कथा, जब पांडवों के जुए में राजपाट हारने पर द्रौपदी ने रखा था छठ व्रत। जानें कर्ण, श्रीराम की कथा और पूजा विधि।

छठ महापर्व सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का विशेष पर्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार में व्रती परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए कठिन उपवास रखते हैं। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे और उन्हें वनवास जाना पड़ा था, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना करते हुए छठ का व्रत रखा था। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन के संकट दूर हुए और उन्हें फिर से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ। आइए पढ़ते हैं छठ पूजा से जुड़ी द्रौपदी की यह कथा।

जब जुए में सब कुछ हार गए थे पांडव पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार कौरवों ने पांडवों को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जुआ खेलने पहुंचे। कौरवों की ओर से शकुनि पासे फेंक रहे थे। शकुनि की चालों में फंसकर युधिष्ठिर धीरे-धीरे अपना धन, राजपाट और सब कुछ हारते चले गए। यहां तक कि उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया।

जुए में हारने के बाद पांडवों को अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। इसके बाद पांडवों को राजमहल छोड़कर वनवास जाना पड़ा। जिन पांडवों के पास कभी सुख-सुविधाओं की कमी नहीं थी, उन्हें अब जंगलों में कठिन जीवन बिताना पड़ रहा था। परिवार की यह स्थिति देखकर द्रौपदी बहुत दुखी रहती थीं। उन्हें अपने पतियों की चिंता सताती थी और वह चाहती थीं कि किसी तरह उनके जीवन से संकट दूर हों।

द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना का लिया संकल्प कहा जाता है कि वनवास के दौरान द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना करने का निश्चय किया। वह सूर्यदेव को संसार को जीवन और ऊर्जा देने वाला देवता मानती थीं। परिवार पर आए संकट से मुक्ति पाने और पांडवों के कल्याण के लिए उन्होंने छठ का व्रत रखा।

द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ सूर्यदेव की पूजा की। उन्होंने भगवान से अपने परिवार की रक्षा करने और पांडवों को उनके खोए हुए सम्मान और राज्य को वापस दिलाने की प्रार्थना की। छठ व्रत में शुद्धता, संयम और मन की पवित्रता का विशेष महत्व माना जाता है। द्रौपदी ने भी पूरी निष्ठा से व्रत के नियमों का पालन किया और सूर्यदेव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की।

सूर्यदेव की कृपा से दूर हुए पांडवों के संकट लोकमान्यता के अनुसार, द्रौपदी की सच्ची श्रद्धा और तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से पांडवों के जीवन में अच्छे दिन लौटने का मार्ग खुला। वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी करने के बाद पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने का प्रयास किया।

आगे चलकर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। मान्यता है कि द्रौपदी के छठ व्रत के पुण्य से उनके परिवार पर आए संकट दूर हुए। तभी से छठ व्रत को परिवार की खुशहाली, सुख-समृद्धि और संकटों से रक्षा की कामना से जोड़कर देखा जाता है। श्रद्धालु आज भी पूरी आस्था के साथ छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करते हैं।

सूर्य पुत्र कर्ण से भी जुड़ी है छठ पूजा की कथा छठ महापर्व की एक अन्य प्रचलित मान्यता महाभारत के सूर्य पुत्र कर्ण से जुड़ी है। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी सूर्य उपासना नियमित और कठिन होती थी।

धार्मिक मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा से ही कर्ण को तेज, साहस और पराक्रम प्राप्त हुआ था। वह अपनी दानवीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। छठ पूजा में व्रती जिस तरह नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसे कर्ण की सूर्य उपासना से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है।

राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा भी है प्रचलित छठ पूजा से राजा प्रियव्रत की एक कथा भी जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार, राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रभाव से रानी गर्भवती हुईं, लेकिन उनके घर मृत संतान ने जन्म लिया। इससे राजा और रानी दुखी हो गए।

राजा अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंचे। वहां पुत्र वियोग में वह अपने प्राण त्यागने का विचार करने लगे। तभी एक दिव्य देवी प्रकट हुईं। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह भगवान की मानस कन्या देवसेना हैं और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हैं। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा।

राजा प्रियव्रत ने पूरी श्रद्धा से देवी षष्ठी का व्रत किया। मान्यता है कि उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दिया। तभी से छठी मैया की पूजा और व्रत की परंपरा प्रचलित हुई।

चार दिनों तक चलता है छठ का कठिन व्रत छठ महापर्व चार दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती स्नान करके घर और रसोई की सफाई करते हैं तथा सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है।