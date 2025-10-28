Chhath Puja Usha Arghya: इस शुभ मुहूर्त में करें उषा अर्घ्य, आसान तरीके से जानें पारण और पूजा विधि

संक्षेप: Chhath Puja 2025 Usha Arghya Timing: आज छठ महापर्व के समापन का दिन है। आज के दिन उषा अर्घ्य के साथ ही इस पर्व का समापन करते हैं। जानिए आज अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विधि को आसान तरीके से समझिए।

हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज-त्योहार है जो वक्त के साथ-साथ ग्लोबल हो चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी धूम देखने को मिलती है। इनमें से एक है छठ महापर्व। मूलरूप से बिहार में मनाए जाने वाले इस पर्व की खुशबू अब धीरे-धीरे देश के लगभग हर एक कोने में जा चुकी है। बिहार के साथ-साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चार दिवसीय इस पर्व का आज आखिरी दिन है। हर साल ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है। आज उषा अर्घ्य देने के साथ ही छठ की पूजा पूरी हो जाएगी। जानिए उषा अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है और आसान तरीके से इसकी विधि को भी समझिए...

उषा अर्घ्य का शुभ मुहूर्त छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को पूजना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूरी श्रद्धा से इस पूजा को करने से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति और दीर्घायु का वरदान मिलता है। अमूनन तौर पर सूर्यदेव को अर्घ्य देना बेहद ही शुभ मानते हैं। वहीं छठ के दौरान इनकी पूजा करने को सौभाग्य माना जाता है। आज उषा अर्घ्य का शुभ समय सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। इस बीच में सूर्यदेव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाएगा। आज का सूर्योदय 6 बजकर 30 मिनट पर ही होगा।