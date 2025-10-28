Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़chhath puja usha arghya timing shubh muhurat and vidhi
Chhath Puja Usha Arghya: इस शुभ मुहूर्त में करें उषा अर्घ्य, आसान तरीके से जानें पारण और पूजा विधि

संक्षेप: Chhath Puja 2025 Usha Arghya Timing: आज छठ महापर्व के समापन का दिन है। आज के दिन उषा अर्घ्य के साथ ही इस पर्व का समापन करते हैं। जानिए आज अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विधि को आसान तरीके से समझिए। 

Tue, 28 Oct 2025 06:18 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज-त्योहार है जो वक्त के साथ-साथ ग्लोबल हो चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी धूम देखने को मिलती है। इनमें से एक है छठ महापर्व। मूलरूप से बिहार में मनाए जाने वाले इस पर्व की खुशबू अब धीरे-धीरे देश के लगभग हर एक कोने में जा चुकी है। बिहार के साथ-साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चार दिवसीय इस पर्व का आज आखिरी दिन है। हर साल ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है। आज उषा अर्घ्य देने के साथ ही छठ की पूजा पूरी हो जाएगी। जानिए उषा अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है और आसान तरीके से इसकी विधि को भी समझिए...

उषा अर्घ्य का शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को पूजना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूरी श्रद्धा से इस पूजा को करने से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति और दीर्घायु का वरदान मिलता है। अमूनन तौर पर सूर्यदेव को अर्घ्य देना बेहद ही शुभ मानते हैं। वहीं छठ के दौरान इनकी पूजा करने को सौभाग्य माना जाता है। आज उषा अर्घ्य का शुभ समय सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। इस बीच में सूर्यदेव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाएगा। आज का सूर्योदय 6 बजकर 30 मिनट पर ही होगा।

छठ पूजा उषा अर्घ्य विधि

छठ पूजा की उषा अर्घ्य के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह-सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद पूरा परिवार साथ में घाट पर जाते हैं। इस दौरान बांस की टोकरी में प्रसाद जैसे ठेकुआ, नारियल, तमाम तरह के फल, गन्ना और बाकी सामान रखते हैं। अर्घ्य के लिए पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को पूजा जाता है। उन्हें अर्घ्य देते हैं। इस दौरान ॐ सूर्याय नमः का मंत्र उच्चारण करना शुभ माना जाता है। वहीं छठ गीत गाकर इस महापर्व का समापन किया जाता है।

