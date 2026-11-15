छठ पूजा 2026: संध्या अर्घ्य की तैयारी में ना छूटे कोई सामान, यहा देखें सामग्री की लिस्ट

छठ महापर्व 2026 के तीसरे दिन 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। पूजा में कोई जरूरी सामान ना छूटे, इसके लिए यहां देखें सूप, दउरा, फल, प्रसाद, अर्घ्य विधि और सूर्य मंत्र की पूरी लिस्ट।

छठ महापर्व में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व के तीसरे दिन यानी 15 नवंबर 2026 को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और अच्छी सेहत की कामना की जाती है। अर्घ्य के लिए बांस के सूप और दउरा में पारंपरिक प्रसाद, फल और पूजा की दूसरी सामग्री सजाई जाती है। ऐसे में घाट पर जाने से पहले जरूरी सामान की व्यवस्था कर लेना बेहतर रहता है। आइए जानते हैं संध्या अर्घ्य के लिए किन चीजों को पूजा की तैयारी में शामिल करना चाहिए।

सूप, दउरा और पूजा के बर्तन पहले से रखें तैयार संध्या अर्घ्य के लिए सबसे पहले बांस का सूप और बड़ा दउरा तैयार रखें। सूप में पूजा का प्रसाद और फल सजाए जाते हैं, जबकि दउरा में इन्हें घाट तक ले जाया जाता है। परंपरा के अनुसार, कुछ परिवार पीतल के सूप का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पूजा की थाली, कटोरी, गिलास और चम्मच रख लें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे या पीतल का लोटा उपयोग में लाया जा सकता है। दूध और साफ पानी अलग से रखें। व्रती के लिए पूजा के समय पहनने को साफ या नई साड़ी और अन्य जरूरी कपड़ों की व्यवस्था भी पहले ही कर लें।

ठेकुआ, खाजा और दूसरे प्रसाद छठ पूजा में ठेकुआ का विशेष महत्व है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है। इसके साथ खाजा, कसार यानी चावल के आटे से बने लड्डू और परिवार की परंपरा के अनुसार दूसरे प्रसाद भी रखे जा सकते हैं। प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री और बर्तनों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा में चढ़ाने के लिए प्रसाद को सूप में साफ तरीके से सजाएं। कई परिवारों में घर पर बने पारंपरिक पकवानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ध्यान रखें कि प्रसाद की तैयारी में व्रत से जुड़े पारिवारिक नियमों और शुद्धता की परंपरा का पालन किया जाए।

फल और सब्जियों में शामिल करें ये जरूरी चीजें छठ के सूप में कई तरह के फल और मौसमी उपज रखी जाती हैं। इसके लिए केले का पूरा घौद, पानी वाला नारियल, गन्ना और गन्ने के पत्ते जुटा लें। इसके अलावा बड़ा नींबू या डाभ नींबू, अनानास, सेब, संतरा, अमरूद और दूसरे मौसमी फल रख सकते हैं। पारंपरिक सामग्री में शकरकंद, मूली, सिंघाड़ा और सुथनी भी शामिल की जाती है। कच्ची हल्दी और अदरक को पत्तों सहित रखने की भी परंपरा है। फल और सब्जियां खरीदते समय उनकी ताजगी का ध्यान रखें। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में चढ़ावे की सामग्री में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय परंपरा के अनुसार भी सामान जुटाया जा सकता है।

दीपक, घी और पूजा की छोटी सामग्री भी रखें साथ फल और प्रसाद के अलावा पूजा की छोटी-छोटी चीजें भी जरूरी होती हैं। इसके लिए मिट्टी के दीपक, रुई की बत्ती और दीपक जलाने के लिए घी या तेल रख लें। धूप, अगरबत्ती, कपूर, माचिस, फूल, सिंदूर, हल्दी और अक्षत भी पूजा की सामग्री में शामिल करें। पान और सुपारी के साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी पारंपरिक वस्तुएं भी रखी जा सकती हैं। घाट पर पहुंचने के बाद इन चीजों को खोजने की परेशानी ना हो, इसलिए इन्हें एक अलग थैली या पूजा की टोकरी में व्यवस्थित कर लें। सूप और दउरा में प्रसाद सजाने से पहले सभी सामान एक बार जांच लेना भी अच्छा रहेगा।

संध्या अर्घ्य देते समय बोलें सूर्यदेव का यह मंत्र संध्या अर्घ्य के समय व्रती घाट पर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को जल और दूध अर्पित करते हैं। इस दौरान सूप में सजे प्रसाद को हाथ में लेकर सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान किया जाता है। परिवार के सदस्य भी इस पूजा में शामिल होकर अर्घ्य देने में सहयोग करते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।

ॐ एहि सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥ इसके अलावा श्रद्धालु ॐ सूर्याय नमः, ॐ आदित्याय नमः और ॐ नमो भास्कराय नमः मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद सूर्यदेव और छठी मैया से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। पूजा पूरी श्रद्धा और पारंपरिक विधि के अनुसार संपन्न करें।