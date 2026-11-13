Chhath Puja Vrat: क्या इस बार रख सकते हैं पहला छठ व्रत? जानें कैसे करें शुरुआत और कैसे छोड़े व्रत?

Chhath Vrat kaise kholte hain: हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार छठ माता और भगवान सूर्य की उपासना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।

छठ पर्व मुख्य रूप से यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी में मनाया जाता है। यह चार दिवसीय त्योहार है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को है। छठ व्रत अत्यंत कठिन व्रतों में एक माना जाता है क्योंकि इसमें व्रती करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। इस व्रत में छठ माता और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। पर्व के पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, छठ व्रत करने से संतान की संकटों से रक्षा होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। जानें छठ पूजा का कैलेंडर और छठ व्रत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब।

छठ पर्व 2026 का कैलेंडर: नहाय-खाय: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

खरना: 14 नवंबर 2026 (शनिवार)

संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर 2026 (रविवार)

उषा अर्घ्य: 16 नवंबर 2026 (सोमवार)

नहाय-खाय के दिन क्या होता है: नहाय-खाय के दिन पकौड़ी वाली सब्जियां, कद्दू की सब्जी और लौकी में चने की दाल डालकर सब्जी बनाई जाती है। इसके साथ ही अरवा चावल का भात बनाया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले अग्रासन निकाला जाता है। पैरों में महावार भी लगाते हैं। इस दिन सुबह दातुन करने के बाद स्नान आदि करके व्रती स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। फिर सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। नहाय-खाय के बाद इच्छानुसार बाद में भोजन किया जा सकता है, हालांकि इस भोजन में लहसुन और व्याज का प्रयोग वर्जित है।

खरना के लिए रखते हैं निर्जल व्रत: छठ पूजा के दूसरे दिन खरना को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय स्नान-ध्यान करने के बाद भोजन और प्रसाद बनाया जाता है। अगर आम की लकड़ी उपलब्ध है तो चूल्हे पर प्रसाद बनाना चाहिए, वरना गैस-चूल्हे पर भी साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए प्रसाद तैयार किया जा सकता है। खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। रोटी पर घी लगाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन व्रती नमक वाली चीजों का सेवन नहीं करते हैं। शाम को छठ माता की पूजा की जाती है और पूजा से पहले व्रती पानी पी सकते हैं। खरना का प्रसाद जब व्रती ग्रहण कर लेते हैं, तभी परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद का सेवन करते हैं। खरना का प्रसाद आस-पड़ोस में भी वितरित किया जाता है।

छठ पूजा में कितनी साड़ियां पहननी चाहिए: छठ पूजा आप चाहे तों एक साड़ी में ही कर सकती हैं। खरना के दिन आप जिस साड़ी को पहनकर पूजा करेंगे, उसे पानी से निकालकर सुखा लें। इस साड़ी का प्रयोग आप संध्या अर्घ्य के लिए कर सकती हैं। उषा अर्घ्य के लिए आप उसी साड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि संध्या और उषा अर्घ्य के बीच व्रती महिलाएं किसी भी चीज का सेवन नहीं करती हैं। इसलिए इसे दोबारा धोने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो प्रत्येक दिन के लिए अलग साड़ी भी खरीद सकती हैं।

संध्या अर्घ्य कैसे दिया जाता है: संध्या अर्घ्य के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। अर्घ्य से पहले दौरा यानी डाला तैयार किया जाता है। दौरा में रखने जाने वाले सभी फलों पर चावल का लेप लगाया जाता है। इसे सभी डालों पर भी लगाया जाता है। जितने बेटे होते हैं उतने सूप चढ़ाए जाते हैं। अगर आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो उसी के आधार पर डाला तैयार किए जाते हैं। इसमें जटा वाला नारियल का प्रयोग किया जाता है।

संध्या अर्घ्य के दिन व्रती महिलाएं सुबह स्नान आदि करके भगवान सूर्य और छठ माता की उपासना करें और शाम को संध्या अर्घ्य से पहले हाथ-पांव धोकर तैयार हो जाएं। तैयार होकर किसी नदी, तालाब या निर्धारित घाट पर जाएं और वहां छठ माता की वेदी की पूजा करें और डूबते हुए भगवान सूर्य को जल या गंगाजल से अर्घ्य दें।

उगते हुए सूर्य को अर्घ्य कैसे दें: जो महिलाएं नई साड़ी पहनना चाहती हैं वह नई पहन सकती हैं और जो संध्या अर्घ्य वाली साड़ी पहनना चाहती है, वह उसे भी पहन सकती हैं। दौरे में ठेकुआ और फलों को भी बदला जा सकता है। उषा अर्घ्य से पूर्व छठ घाट पर छठ माता की पूजा की जाती है और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आप चाहें तो घाट पर ही व्रत का पारण कर सकती हैं। या फिर आप घर आकर भी व्रत को खोल सकती हैं।

छठ व्रत पारण के लिए क्या खाना चाहिए: छठ व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले गुड़ और अदरक का सेवन करना चाहिए। छठ माता को अर्पित किए गए चने को भी खाकर व्रत का पारण किया जा सकता है।

क्या 2026 में रख सकते हैं पहला छठ व्रत? छठ व्रत के प्रारंभ करने को लेकर अलग-अलग स्थानों पर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार, जिस साल अधिक मास लगता है, उस साल नए छठ व्रत को नहीं उठाना चाहिए। होली बीत जाने के बाद ही छठ व्रत को पहली बार शुरु किया जाता है। इस साल यानी 2026 में अधिक मास लगा था। अगर आप छठ व्रत को पहली बार रखने जा रही हैं तो परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लें क्योंकि हर घर की परपराएं अलग होती हैं।

छठ व्रत कैसे शुरु किया जाता है: छठ व्रत को मायके या ससुराल कहीं से भी शुरु किया जा सकता है। अगर आप अपनी सास से यह व्रत लेने वाली हैं तो अंतिम दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद सास अपनी बहू को सूप देती है। बहू इस सूप से अर्घ्य देकर व्रत को आगे रखने का संकल्प लेती हैं। दोनों दिन अर्घ्य में इसी विधि का पालन किया जाता है। आप व्रत को फल या ठेकुआ से व्रत को उठा सकती हैं। अगर आपकी सास फल से व्रत करती हैं और आप ठेकुआ से व्रत को उठाना चाहती हैं, तो आप सूप से फल को निकाल सकती हैं।

छठ व्रत को कैसे छोड़ें: कुछ लोग अर्घ्य देने के बाद उस सूप को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। छठ माता को व्रत समर्पित करके उद्यापन करते हैं। अगर व्रत लेने वाला कोई नहीं है तो सूप को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। परंपरा के अनुसार, मां का व्रत बेटी नहीं ले सकती है, जबकि सास का व्रत बहू द्वारा लिया जा सकता है।