Chhath morning arghya: आज छठ पूजा का उषा अर्घ्य का समय क्या है? जानें सूर्य निकलने का समय

संक्षेप: Chhath morning arghya ka samay: आज 28 अक्टूबर, मंगलवार को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का समापन करेंगे। जानें आज सूर्य को अर्घ्य देने का क्या समय रहने वाला है।

Tue, 28 Oct 2025 05:54 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Chhath morning arghya time 2025 today, 28 October Sunrise time: छठ पर्व के चौथे दिन यानी आज 28 अक्टूबर को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसे उषा अर्घ्य भी कहा जाता है। उषा अर्घ्य के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है और व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत का पारण करते हैं। उषा अर्घ्य के लिए व्रती किसी पवित्र नदी या तालाब या फिर घर पर ही जल कुंड बनाकर उसमें खड़े होकर सूर्य आराधना करते हैं और अर्घ्य देते हैं। पूजा में बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, धूप, दीपक, अगरबत्ती व अन्य सामग्री को शामिल किया जाता है। जानें आज उषा अर्घ्य का क्या समय रहने वाला है।

छठ पूजा सुबह के अर्घ्य का समय: छठ पूजा उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर को सुबह 06 बजे से शुरू होकर सुबह 06 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 06 बजकर 30 मिनट पर होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, संध्याकाल व उषा अर्घ्य सूर्य निकलने व छिपने से आधे घंटे पहले से दिया जा सकता है।

छठ मैया होती हैं प्रसन्न: सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं श्रद्धा, उत्साह से अखंड ज्योति को लेकर घर लौटीं। जलते दीपक को मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के समय घाट पर लाया जाएगा। मान्यता है कि अखंड ज्योति को कुल देवी के पास रखने से छठ मइया प्रसन्न होती हैं।

छठ व्रत का महत्व: मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है।

सूर्य उपासना का सप्तमी तिथि से रहा है संबंध: माघ में भगवान भास्कर का रूप ‘वरुण’ होता है। फाल्गुन में इनका रूप ‘सूर्य’, चैत्र में ‘अंशुमाली’, वैशाख में ‘धाता’, ज्येष्ठ में ‘इन्द्र्र’, आषाढ़ एवं श्रावण मास में ‘रवि’, भाद्र में ‘भग’, आश्विन में ‘पर्जन्य’, कार्तिक में ‘त्वष्टा’, अग्रहण में ‘मित्र’, पौष में ‘विष्णु’ के रूप में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस तरह से भगवान सूर्य की उपासना के साथ सप्तमी तिथि का संबंध रहा है। हेमाद्रि के अनुसार वर्ष भर के सप्तमी व्रतों में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्तिक शुक्ल सप्तमी को माना गया है।

कसार नैवेद्य के निर्माण की विधि : छठ व्रत में विशेष प्रकार के प्रसाद का भी उल्लेख प्राचीन काल से प्राप्त है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है। इसे ‘कसार’ कहते हैं। यह दूसरे पर्व में नहीं बनाया जाता है। लक्ष्मीधर (12वीं शती) के ‘कृत्यकल्पतरु’ में इसका उल्लेख सूर्य के लिए नैवेद्य के रूप में किया है। उन्होंने लिखा है कि गेहूं के आटे को घी में भूनकर ईख के रस में पका कर ‘कासार’ बनाया जाता है। ईख के रस के बदले यदि मिसरी का प्रयोग किया जाए तो वह ‘सितासार’ कहलाता है। लोक-संस्कृति में यह आज भी सुरक्षित है।

