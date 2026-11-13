Chhath Puja 2026: खरना के प्रसाद में क्यों नहीं पड़ता नमक, चीनी छोड़ गुड़ से ही क्यों बनती है खीर?
छठ पूजा के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को पूजा करते हैं और गुड़ की खीर व रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के प्रसाद में नमक और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर बनाने की परंपरा भी है।
Chhath Puja Kharna: छठ पूजा में खरना का प्रसाद बाकी त्योहारों के पकवानों से थोड़ा अलग होता है। इस दिन घरों में गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। खीर में न तो चीनी डाली जाती है और न ही नमक का इस्तेमाल होता है। प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का इस्तेमाल करने की भी परंपरा है। छठ करने वाले परिवारों में इस दिन की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। शाम को पूजा के बाद व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है।
खरना के प्रसाद में नमक क्यों नहीं डालते?
छठ पूजा में खानपान से जुड़े नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। खरना का प्रसाद भी पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। इसमें नमक और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल होता है। इसे सात्विक भोजन की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, नमक नहीं डालने के पीछे कोई एक सर्वमान्य शास्त्रीय वजह नहीं बताई जाती। यह सदियों से चली आ रही छठ की पारंपरिक विधि का हिस्सा है। अलग-अलग इलाकों में इसे बनाने के तरीके में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है।
गुड़ की खीर ही क्यों बनाई जाती है?
खरना के दिन बनने वाली गुड़ की खीर को कई जगह रसियाव भी कहते हैं। इसे चावल, दूध और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके साथ घी लगी रोटी भी बनाई जाती है। इस प्रसाद को बनाने में विशेष सावधानी रखी जाती है। कई घरों में आज भी मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर खीर बनाई जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद इसे छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं।
खरना के बाद शुरू होता है कठिन व्रत
खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल 14 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। व्रती सुबह से उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद खाते हैं। इसके साथ ही उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस व्रत में करीब 36 घंटे तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन यानी 15 नवंबर की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य की पूजा के बाद व्रत का पारण होता है।
प्रसाद बनाने में इन बातों का रखते हैं ध्यान
खरना का प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस जगह खीर और रोटी तैयार होती है, उसे पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। कई परिवारों में प्रसाद के लिए अलग बर्तन और चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा में छोटी-छोटी परंपराओं का भी अपना महत्व है। खरना के प्रसाद को लेकर बरती जाने वाली सावधानी इसी का हिस्सा है। यही वजह है कि आज भी कई घरों में इस दिन की तैयारी पुराने तौर-तरीकों से ही की जाती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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