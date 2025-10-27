Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chhath puja arghya time 2025 Sunset and Sunrise timing 27 and 28 October evening morning arghya ka samay
छठ पूजा: आज अस्ताचलगामी और कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे व्रती, जान लें टाइमिंग

छठ पूजा: आज अस्ताचलगामी और कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे व्रती, जान लें टाइमिंग

संक्षेप: Chhath puja arghya time: छठ पूजा में भगवान सूर्य व छठ माता की विधि-विधान से पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सोमवार को डूबते सूर्य को और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। जानें समय-

Mon, 27 Oct 2025 05:53 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता
Chhath Puja Evening Argya Timing 27 October 2025: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा 27 अक्टूबर, सोमवार को है। गंगा घाट और तालाब छठ महापर्व के लिए सजधज कर तैयार हैं। सोमवार को व्रती और श्रद्धालु ‘पूर्वाषाढ़ा’ नक्षत्र में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। वहीं, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। ज्योतिषाचार्य पीके युग के अनुसार मंगलवार की सुबह उभयचर और अमलाकृति जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रसाद ग्रहण करने के बाद तोड़ेंगे। पं.प्रेमसागर पांडेय ने कहा कि डूबते सूर्य को सूर्यास्त से आधा धंटा पहले और उदीयमान सूर्य की लालिमा दिखने के बाद से अर्घ्य दिया जा सकता है।

रविवार को मनाया गया खरना: श्रद्धा और भक्तिभाव के बीच खरना 26 अक्टूबर, रविवार को मनाया गया। छठ व्रत के दूसरे दिन रविवार को व्रतियों ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति-भाव के साथ मूल नक्षत्र में खरना पूजा की। सूर्यास्त के बाद व्रतियों ने केला के पत्ता पर अरवा चावल, गंगाजल, दूध और गुड़ से बनी खीर, रोटी, केला आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया।

27 अक्टूबर को संध्याकालीन अर्घ्य का समय: 27 अक्टूबर,सोमवार को छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्यास्त का समय (सोमवार) को शाम 05 बजकर 11 मिनट है।

28 अक्टूबर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य का समय: मंगलवार को छठ व्रत करने वाले भक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। मंगलवार को सूर्योदय सुबह 05 बजकर 55 मिनट पर होगा।

