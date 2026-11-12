Chhath Puja Wishes 2026: छठी मैया सबकी झोली खुशियों से भर दें, अपनों को भेजें ये प्यारे शुभकामना संदेश
Chhath Puja 2026 Wishes: छठ पूजा के मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां 30 खूबसूरत संदेश दिए गए हैं। इन संदेशों के जरिए आप परिवार और दोस्तों के लिए सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना कर सकते हैं।
Chhath Puja 2026 Wishes: छठ पूजा का नाम आते ही घर-परिवार और घाटों की रौनक याद आने लगती है। सुबह से ही पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। कोई प्रसाद बनाने में जुटा रहता है तो कोई सूप और फल लेकर घाट पहुंचता है। इस त्योहार में एक अलग ही अपनापन देखने को मिलता है। दूर रहने वाले लोग भी छठ के मौके पर अपनों को याद करते हैं और फोन पर बधाई देते हैं। छठ पूजा पर अगर आप भी अपने करीबियों को शुभकामना देना चाहते हैं तो उन्हें ये संदेश भेज सकते हैं। इन संदेशों के जरिए आप उनके लिए सुख, शांति और अच्छी सेहत की कामना कर सकते हैं।
छठ पूजा के शुभकामना संदेश
1. छठी मैया से यही दुआ है कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। परिवार का हर सदस्य स्वस्थ रहे और सबके चेहरे पर मुस्कान रहे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. इस छठ पर आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी हो। घर में सुख-शांति रहे और अपनों का साथ हमेशा बना रहे।
3. सूर्य देव की पहली किरण आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। छठी मैया आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।
4. छठी मैया सबकी सुनें, हर घर में खुशहाली आए और किसी के जीवन में दुख की जगह न रहे। छठ महापर्व की बधाई।
5. आपके घर में भी छठ की वैसी ही रौनक बनी रहे, जैसी घाटों पर दिखाई देती है। परिवार के साथ यह त्योहार खूब खुशियों से मनाएं।
6. इस पावन मौके पर बस इतनी सी कामना है कि आपके परिवार में कभी किसी चीज की कमी न हो। छठी मैया सबका भला करें।
7. सूर्य देव आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दें। जीवन में खूब तरक्की करें और हर सपना पूरा हो। छठ पूजा की शुभकामनाएं।
8. छठी मैया के आशीर्वाद से आपके घर में सुख-समृद्धि आए। रिश्तों में प्यार बना रहे और परिवार हमेशा एकजुट रहे।
9. जो लोग अपने घर से दूर हैं, उन्हें इस छठ पर अपनों का साथ मिले। हर परिवार में खुशियां लौटें। छठ पूजा की हार्दिक बधाई।
10. इस छठ पर आपकी सारी परेशानियां दूर हों। आने वाला हर दिन आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए।
11. छठी मैया आपके बच्चों को खूब तरक्की दें। उनके जीवन में खुशियां रहें और हर कदम पर सफलता मिले।
12. घर के बड़े-बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहें और छोटों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। छठी मैया सबका कल्याण करें।
13. छठ का यह त्योहार आपके जीवन में भी नई उमंग लेकर आए। अपनों के साथ हंसते-मुस्कुराते रहें। बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
14. आपकी हर सुबह अच्छी हो और हर शाम सुकून से बीते। सूर्य देव और छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे।
15. छठी मैया से यही प्रार्थना है कि किसी मां की गोद सूनी न रहे और हर परिवार में खुशियों का बसेरा हो।
16. आपके घर में छठ का प्रसाद बने, अपनों की भीड़ जुटे और पूरा परिवार हंसी-खुशी त्योहार मनाए। छठ पूजा की बधाई।
17. जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आपका विश्वास कभी कमजोर न पड़े। छठी मैया हर कदम पर आपका साथ दें।
18. इस छठ पर आपके घर में खुशियों की दस्तक हो। पुराने गिले-शिकवे दूर हों और रिश्तों में फिर से मिठास आए।
19. सूर्य देव की रोशनी आपके जीवन से हर परेशानी दूर करे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें।
20. छठी मैया की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहे। पूरे परिवार को छठ महापर्व की शुभकामनाएं।
21. घाट पर जलता एक छोटा सा दीप भी बहुत कुछ कह जाता है। इस छठ आपके जीवन में भी उम्मीद और खुशियों का उजाला बना रहे।
22. इस पर्व पर अपनों के साथ बिताए हर पल को यादगार बनाएं। छठी मैया आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
23. आपके घर में कभी हंसी की कमी न हो। हर परेशानी मिलकर दूर हो और परिवार का साथ हमेशा बना रहे।
24. छठी मैया आपकी मेहनत सफल करें। जिस खुशी का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वह जल्द आपके जीवन में आए।
25. जिनके घर में पहली बार छठ पूजा हो रही है, उनकी पूजा सफल हो और परिवार में हमेशा मंगल बना रहे।
26. छठ का यह त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए। हर दिन अच्छा हो और हर सपना पूरा हो।
27. सूर्य देव और छठी मैया से यही विनती है कि सबके घर में सुख-शांति रहे। कोई भी इंसान दुख और परेशानी में अकेला न रहे।
28. परिवार के साथ छठ मनाने की खुशी हमेशा बनी रहे। अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे।
29. इस छठ पर दिल से निकली हर अच्छी दुआ कबूल हो। घर में खुशियां आएं और जीवन में सुकून बना रहे।
30. छठी मैया सबकी झोली खुशियों से भर दें। हर घर में सुख हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर परिवार सलामत रहे। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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