खरना प्रसाद के लिए मिट्टी का नया चुल्हा और आम की लकड़ी क्यों जरूरी? जानें नियम

Chhath Puja Kharna Rules: जानें 14 नवंबर 2026 खरना पर महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के नए चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग क्यों अनिवार्य है। पढ़ें शुद्धता और पूजा के जरूरी नियम।

छठ महापर्व में प्रसाद बनाने से लेकर उसे भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करने तक हर छोटी बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से हो चुकी है। अब 14 नवंबर, शनिवार को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को पूजा करते हैं और गुड़ की खीर, रोटी जैसे पारंपरिक पकवानों का प्रसाद तैयार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि छठ का प्रसाद घर के सामान्य गैस चूल्हे के बजाय मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और प्रसाद बनाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? आइए जानते हैं।

खरना प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर क्यों बनता है? छठ पूजा में शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। इसी वजह से खरना और दूसरे दिनों का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के नए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। घर के सामान्य चूल्हे पर रोजाना अलग-अलग तरह का भोजन पकता है। कई परिवारों में लहसुन-प्याज और अन्य खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। ऐसे में छठ के प्रसाद के लिए अलग चूल्हा तैयार किया जाता है, ताकि भोजन पूरी स्वच्छता और पूजा के नियमों के अनुसार बने। मिट्टी का नया चूल्हा इस्तेमाल करना छठ की पुरानी लोकपरंपरा का हिस्सा है।

प्रसाद बनाने में आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों? छठ का प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी को विशेष महत्व दिया जाता है। परंपरा के अनुसार, आम की लकड़ी से जलने वाला चूल्हा प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पूजा की पवित्रता और पारंपरिक रीति से जोड़कर देखा जाता है। आम का पेड़ हिंदू धर्म में भी शुभ माना गया है और पूजा-पाठ में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। इसी धार्मिक महत्व के कारण कई परिवार छठ का प्रसाद आम की लकड़ी पर ही पकाते हैं। ध्यान रखें कि लकड़ी सूखी और साफ होनी चाहिए, ताकि प्रसाद बनाते समय धुआं और गंदगी कम हो।

खरना के दिन कौन-कौन सा प्रसाद बनाया जाता है? खरना के दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यदेव तथा छठी मैया की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन गुड़ की खीर विशेष रूप से बनाई जाती है। इसके साथ गेहूं के आटे से बनी रोटी और फल भी प्रसाद में रखे जाते हैं। कई घरों में खीर बनाने के लिए नए मिट्टी या धातु के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसाद तैयार करते समय सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।

खरना प्रसाद बनाते समय किन नियमों का रखें ध्यान? खरना का प्रसाद बनाने से पहले रसोई और चूल्हे के आसपास की जगह अच्छी तरह साफ कर लें। प्रसाद बनाने वाला व्यक्ति स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। खाना बनाते समय साफ बर्तनों और शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करें। प्रसाद को चखने या उसमें जूठा चम्मच डालने से बचें। इस दौरान घर का माहौल शांत रखें और किसी से विवाद न करें। छठ की परंपरा में मन और व्यवहार की शुद्धता को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना भोजन की पवित्रता को।

खरना पूजा के बाद कैसे शुरू होता है निर्जला व्रत? शाम को प्रसाद तैयार होने के बाद व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं। इसके बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। परिवार के दूसरे सदस्य भी प्रसाद लेते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करते हैं। इस दौरान अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसके अगले दिन यानी 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ छठ महापर्व का समापन होगा।

14 नवंबर 2026 को मनाए जाने वाले खरना के पावन अवसर पर मिट्टी के नए चूल्हे और आम की लकड़ी का यह पारंपरिक विधान हमें प्रकृति से जुड़ने और शुद्धता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है।