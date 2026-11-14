खरना के दिन बेदी बनाना क्यों माना जाता है शुभ? जानें छठी मैया के आसन से जुड़ी परंपरा

Chhath Puja 2026 Kharna & Vedi Rules: जानें आज 14 नवंबर 2026 खरना के दिन छठ घाट पर मिट्टी की बेदी (सिरसोप्ता) बनाना क्यों माना जाता है अत्यंत शुभ। पढ़ें बेदी निर्माण, शुद्धि और विसर्जन के नियम।

छठ महापर्व का आज 14 नवंबर को दूसरा दिन है। नहाय-खाय के बाद आज व्रती खरना का व्रत रखेंगे और शाम को गुड़ की खीर एवं रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। छठ की तैयारियों में घाट पर बेदी बनाने की परंपरा भी बेहद खास है। इसे सिरसोप्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह छठी मैया का पवित्र आसन होता है। लेकिन इसे बनाने का सही समय क्या है और खरना के दिन ही इसे तैयार करना शुभ क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी परंपरा और जरूरी नियम।

क्या होती है छठ पूजा की बेदी या सिरसोप्ता? छठ घाट पर मिट्टी से बनाया जाने वाला छोटा चबूतरा बेदी या सिरसोप्ता कहलाता है। इसे छठ पूजा की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। घाट पर व्रती इसी स्थान के आसपास पूजा की सामग्री रखते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसे केवल मिट्टी की आकृति नहीं, बल्कि पूजा स्थल के पवित्र केंद्र के रूप में देखा जाता है। बिहार और पूर्वांचल के कई इलाकों में परिवार के लोग मिलकर बेदी बनाते और उसे सजाते हैं। इसके आसपास साफ-सफाई रखी जाती है, ताकि पूजा के दौरान किसी तरह की अशुद्धि ना हो।

बेदी को क्यों माना जाता है छठी मैया का आसन? लोकमान्यता के अनुसार, घाट पर बनाई गई बेदी छठी मैया का आसन होती है। छठी मैया को संतान की रक्षा और परिवार के कल्याण से जुड़ी देवी माना जाता है। श्रद्धालु बेदी को सजाकर वहां देवी का स्मरण करते हैं और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं। छठ पर्व में प्रकृति की पूजा का भी विशेष महत्व है। मिट्टी से बनी बेदी पृथ्वी तत्व का प्रतीक मानी जाती है, जबकि जलाशय और सूर्यदेव प्रकृति के दूसरे तत्वों की याद दिलाते हैं। इस तरह बेदी छठ की लोकपरंपरा और प्रकृति के प्रति श्रद्धा को एक साथ जोड़ती है।

खरना के दिन बेदी बनाना क्यों है शुभ? पारंपरिक रूप से छठ घाट की बेदी नहाय-खाय से लेकर खरना के बीच बनाई जाती है। खरना के दिन व्रती और परिवार के सदस्य घाट पर जाकर साफ मिट्टी से बेदी तैयार करते हैं। इसे पूजा से पहले स्थान को व्यवस्थित और पवित्र बनाने की तैयारी माना जाता है। पुराने समय में गांवों में नदी और तालाब के कच्चे किनारों से मिट्टी लेकर हाथों से बेदी बनाई जाती थी। अगले दिन तक मिट्टी सूख जाती थी और संध्या अर्घ्य से पहले उसका श्रृंगार किया जाता था। हालांकि, इसे लेकर हर क्षेत्र में एक जैसी अनिवार्य तिथि या शास्त्रीय नियम नहीं है।

शहरों में कई दिन पहले क्यों बना दी जाती है बेदी? आज पटना, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में छठ घाटों पर कई दिन पहले ही बेदी बनी दिखाई देती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह धार्मिक नियम से ज्यादा व्यवस्थागत जरूरत होती है। बड़े शहरों में घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में परिवार अपने लिए पूजा की जगह पहले से तय कर लेते हैं। कई जगह पक्के घाट होने के कारण मिट्टी बाहर से लानी पड़ती है। बेदी बनाने और उसे व्यवस्थित करने में समय लगता है, इसलिए लोग छुट्टी या सुविधा के अनुसार पहले ही तैयारी कर लेते हैं। इस तरह पहले बेदी बनाना स्थानीय व्यवस्था का हिस्सा बन गया है।

पहले से बनी बेदी की पूजा से पहले कैसे करें सफाई? अगर आपने घाट पर बेदी कई दिन पहले बना ली है, तो संध्या अर्घ्य वाले दिन पूजा से पहले उसकी सफाई जरूर करें। लोकपरंपरा के अनुसार, उस पर साफ जल या गंगाजल छिड़ककर नई मिट्टी का हल्का लेप किया जाता है। इसके बाद चावल के आटे से पिठार या अरिपन बनाकर सिंदूर से सजाया जाता है। ध्यान रखें कि बेदी पर जूते-चप्पल ना पड़ें और कोई गंदगी ना हो। उषा अर्घ्य और पारण के बाद बेदी को तुरंत तोड़ने के बजाय स्थानीय परंपरा के अनुसार सम्मानपूर्वक छोड़ दिया जाता है, ताकि वह धीरे-धीरे मिट्टी में मिल सके।

14 नवंबर 2026 को खरना के पावन अवसर पर बेदी बनाने की परंपरा हमें प्रकृति, मिट्टी और पंचतत्वों के प्रति कृतज्ञ रहने का संदेश देती है। पूर्ण शुद्धता और श्रद्धा भाव से तैयार किया गया छठी मैया का यह पावन आसन परिवार में सुख, शांति, संतान की दीर्घायु और समृद्धि का संचार करता है।