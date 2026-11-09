छठ पूजा 2026: कब है नहाय-खाय, खरना और अर्घ्य? जानें चारों दिनों की सही तारीख और समय

छठ पूजा 2026 कब है? जानिए 13 से 16 नवंबर तक चलने वाले चार दिवसीय महापर्व की सही तिथियां, नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य का सटीक समय एवं धार्मिक महत्व।

छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाती है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना की जाती है। व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए निर्जला उपवास रखते हैं और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और समापन उषा अर्घ्य के बाद पारण के साथ होता है। साल 2026 में छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर से होगी। आइए जानते हैं चारों दिनों की सही तारीख, पूजा की परंपरा और अर्घ्य का समय।

छठ पूजा 2026 कब है? जानें सही तारीख हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 14 नवंबर की रात 11 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर 16 नवंबर की रात करीब 2 बजे तक रहेगी। उदया तिथि और पर्व की परंपरा के अनुसार, छठ का मुख्य दिन 15 नवंबर 2026, रविवार को होगा। इसी दिन व्रती अस्त होते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे। चार दिवसीय पर्व का समापन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होगा।

पहला दिन: नहाय-खाय (13 नवंबर 2026) छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर, शुक्रवार को नहाय-खाय से होगी। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर और रसोई की अच्छी तरह सफाई करते हैं। भोजन बनाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। परंपरा के अनुसार, इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल जैसे सात्विक भोजन ग्रहण किए जाते हैं। इसी के साथ व्रती छठ के कठिन नियमों का पालन शुरू करते हैं।

दूसरा दिन: लोहंडा और खरना (14 नवंबर 2026) छठ पूजा का दूसरा दिन 14 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। इसे लोहंडा और खरना कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह से निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर, रोटी और फल शामिल किए जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस दौरान व्रती अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं।

तीसरा दिन: संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026) 15 नवंबर, रविवार को छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन होगा। इस दिन व्रती परिवार के सदस्यों के साथ नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचते हैं। बांस के सूप में ठेकुआ, फल और दूसरे पारंपरिक प्रसाद सजाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य की आराधना करके परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली की कामना की जाती है।

चौथा दिन: उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर 2026) छठ महापर्व का अंतिम दिन 16 नवंबर, सोमवार को होगा। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। सूर्यदेव की पूजा और छठी मैया से परिवार के कल्याण की प्रार्थना करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा होता है और चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन हो जाता है।

छठ संध्या और उषा अर्घ्य का समय छठ पूजा में अर्घ्य का समय सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार तय होता है। इसलिए अलग-अलग शहरों में इसमें अंतर रहता है। ऐसे में सूर्यास्त और सूर्योदय के अनुसार संध्या और उषा अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें।

छठ महापर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्यदेव की आराधना से आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं, छठी मैया की कृपा से संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। इस पर्व में उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। यह परंपरा सूर्य के प्रति कृतज्ञता और प्रकृति के सम्मान का भाव प्रकट करती है।