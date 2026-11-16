Chhath Puja Usha Arghya Samay: आपके शहर में कितने बजे होगा सूर्योदय? जानें उषा अर्घ्य का समय

Chhath Puja morning arghya 2026: छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसी के साथ इस पर्व का समापन हो सकता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करते हैं। जानें आज छठ पूजा के उषा अर्घ्य का समय।

छठ पूजा उषा अर्घ्य का समय 2026

Chhath Puja 202 usha arghya time today: देशभर में छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 16 नवंबर 2026, सोमवार को छठ पूजा का अंतिम दिन है। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ्य का विधान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद करीब 36 घंटे के निर्जला छठ व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि छठ व्रत करने से छठ माता की कृपा से संतान को लंबी आयु और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पर्व के आखिरी दिन उषा अर्घ्य व्रती महिलाएं और घर के पुरुष सदस्य सूर्योदय से पूर्व किसी नदी, तालाब या निर्धारित घाटों में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जानें आपके शहर में उषा अर्घ्य का समय।

आपके शहर में उषा अर्घ्य का समय: नई दिल्ली में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे

पटना में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:07 बजे

नोएडा में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे

लखनऊ में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:26 बजे

कोलकाता में उषा अर्घ्य समय - सुबह 05:50 बजे

बेंगलुरु में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:19 बजे

रांची में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:03 बजे

जमशेदपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 05:59 बजे

भागलपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:00 बजे

पुणे में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:42 बजे

वाराणसी में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:16 बजे

गोरखपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:17 बजे

कानपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:28 बजे

चंडीगढ़ में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:50 बजे

गाजियाबाद में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे

मेरठ में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:43 बजे

भोपाल में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:35 बजे

देहरादून में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे

अहमदाबाद में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:54 बजे

उषा अर्घ्य कैसे दिया जाता है? 1.उषा अर्घ्य के लिए सूर्योदय से पहले ही व्रती और परिवार के सभी सदस्य पूजा की सामग्री जैसे सूप, दउरा, ठेकुआ, फल, गन्ना, दूध, जल और फल आदि लेकर नदी, तालाब या घाट पर पहुंचते हैं।

2.व्रती कमर या घुटने तक जल में प्रवेश करते हैं और पूर्व दिशा यानी उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं।

3.हाथ में प्रसाद और फलों से भरा सूप ऊपर की ओर उठाकर भगवान सूर्य के पहली किरण का इंतजार किया जाता है।

4.भगवान सूर्य के नजर आने पर तांबे या मिट्टी के लोटे से जल और कच्चे दूध के मिश्रण को सूप की ओर से धारा गिराते हुए जल अर्पित करते हैं। इस दौरान 'ऊं सूर्याय नम:' मंत्र का जाप किया जाता है।

5.अर्घ्य देने के बाद छठ माता और भगवान सूर्य को प्रणाम करके परिवार के सुख-समृद्धि और खुशहाली के साथ संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है।

छठ व्रत का पारण कैसे करें? अर्घ्य के बाद व्रती छठ माता के प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। आप चाहें तो घाट पर ही व्रत खोल सकते हैं या घर लौटकर भी व्रत का पारण किया जा सकता है।

छठ माता की आरती: जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥