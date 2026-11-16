Chhath Puja Usha Arghya Samay: आपके शहर में कितने बजे होगा सूर्योदय? जानें उषा अर्घ्य का समय
Chhath Puja morning arghya 2026: छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसी के साथ इस पर्व का समापन हो सकता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करते हैं। जानें आज छठ पूजा के उषा अर्घ्य का समय।
Chhath Puja 202 usha arghya time today: देशभर में छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 16 नवंबर 2026, सोमवार को छठ पूजा का अंतिम दिन है। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ्य का विधान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद करीब 36 घंटे के निर्जला छठ व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि छठ व्रत करने से छठ माता की कृपा से संतान को लंबी आयु और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पर्व के आखिरी दिन उषा अर्घ्य व्रती महिलाएं और घर के पुरुष सदस्य सूर्योदय से पूर्व किसी नदी, तालाब या निर्धारित घाटों में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जानें आपके शहर में उषा अर्घ्य का समय।
आपके शहर में उषा अर्घ्य का समय:
नई दिल्ली में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे
पटना में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:07 बजे
नोएडा में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे
लखनऊ में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:26 बजे
कोलकाता में उषा अर्घ्य समय - सुबह 05:50 बजे
बेंगलुरु में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:19 बजे
रांची में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:03 बजे
जमशेदपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 05:59 बजे
भागलपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:00 बजे
पुणे में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:42 बजे
वाराणसी में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:16 बजे
गोरखपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:17 बजे
कानपुर में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:28 बजे
चंडीगढ़ में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:50 बजे
गाजियाबाद में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे
मेरठ में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:43 बजे
भोपाल में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:35 बजे
देहरादून में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:44 बजे
अहमदाबाद में उषा अर्घ्य समय - सुबह 06:54 बजे
उषा अर्घ्य कैसे दिया जाता है?
1.उषा अर्घ्य के लिए सूर्योदय से पहले ही व्रती और परिवार के सभी सदस्य पूजा की सामग्री जैसे सूप, दउरा, ठेकुआ, फल, गन्ना, दूध, जल और फल आदि लेकर नदी, तालाब या घाट पर पहुंचते हैं।
2.व्रती कमर या घुटने तक जल में प्रवेश करते हैं और पूर्व दिशा यानी उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं।
3.हाथ में प्रसाद और फलों से भरा सूप ऊपर की ओर उठाकर भगवान सूर्य के पहली किरण का इंतजार किया जाता है।
4.भगवान सूर्य के नजर आने पर तांबे या मिट्टी के लोटे से जल और कच्चे दूध के मिश्रण को सूप की ओर से धारा गिराते हुए जल अर्पित करते हैं। इस दौरान 'ऊं सूर्याय नम:' मंत्र का जाप किया जाता है।
5.अर्घ्य देने के बाद छठ माता और भगवान सूर्य को प्रणाम करके परिवार के सुख-समृद्धि और खुशहाली के साथ संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है।
छठ व्रत का पारण कैसे करें?
अर्घ्य के बाद व्रती छठ माता के प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। आप चाहें तो घाट पर ही व्रत खोल सकते हैं या घर लौटकर भी व्रत का पारण किया जा सकता है।
छठ माता की आरती:
जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥
अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥
ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान