छठ पूजा तिथि 2026: कब से शुरू होगी षष्ठी तिथि, छठ पूजा पर शाम को कितने बजे दें सूर्य को अर्घ्य
chhath puja kab hai: षष्ठी तिथि में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी तिथि में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है । जिससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो।
संतान एवं परिवार के सुख शांति में वृद्धि के लिए किया जाने वाला अति कठिन एवं विश्व भर में लोक प्रिय सूर्य षष्ठी व्रत अर्थात छठ पर्व का आरंभ 13 नवंबर 2026 दिन शुक्रवार से आरंभ होगा। 13 नवंबर से आरम्भ होकर तीन दिनों तक चलने वाला पूर्ण विधि विधान, लोकरीति एवं कुल परंपरा का निर्वहन करने वाला यह व्रत पर्व 15 नवंबर दिन रविवार को अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ्य देकर एतथा रात भर कठिन निर्जला व्रत, टप पूर्ण प्रतीक्षा के बाद अगले दिन उदित हो रहे सूर्य को अर्घ्य देने का पुनीत कार्य करते हुए मनाया जाएगा। ज्योतिर्विद दिवाकर जी ने बताया छठ पूजा का
सूर्य की पूजा एवं अर्घ्य
13 नवंबर 2026 दिन शुक्रवार को सूर्य षष्ठी अर्थात छठ व्रत आरम्भ होगा। 14 नवंबर दिन शनिवार को छठ व्रत का दूसरा दिन होगा। 15 नवंबर को मुख्य पर्व होगा तथा इस दिन स्थानीय सूर्यास्त के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा तथा अगले दिन रात भर कठिन तपपूर्ण तपस्या के बाद पुन: 16 नवंबर 2026 दिन सोमवार को सूर्योदय पूर्व भोर में उदित हो रहे आभा से युक्त सूर्य की पूजा एवं अर्घ्य देने के साथ संपन्न कर दिया जाएगा। मूल रूप से स्थानीय सूर्यास्त एवं सूर्योदय के अनुसार अर्घ्य दिया जाना चाहिए।
षष्ठी तिथि कब से ?
इस व्रत का आरंभ 13 नवंबर 2026 दिन शुक्रवार से हो जाएगा। षष्ठी तिथि का मान 14 नवंबर दिन शनिवार को रात में 8:21 बजे से आरंभ होकर अगले दिन अर्थात 15 नवंबर दिन रविवार को रात में 10:21 बजे तक होगा । उसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार 16 नवंबर सोमवार की सूर्योदय पर्व से पूरा दिन तथा रात सप्तमी तिथि प्राप्त हो रही है। 16 नवंबर दिन सोमवार को सुबह लगभग 5:30 के बाद गंगा घाटों, अन्य सरोवरों तथा तालाबों के तट पर पहुंचकर उदय हो रहे सूर्य की प्रतीक्षा करना चाहिए तथा जैसे ही सूर्य देव दिख जाए अर्घ्य देकर प्रार्थना करना चाहिए।
पारण सहित कितने दिनों का है छठ व्रत
पारण सहित 4 दिनों तक छठ पर्व मनाया जाता है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। साथ ही खरना के दिन से 36 घंटे लगातार निर्जला निराहार व्रत महिला एवं पुरुष द्वारा किया जाता है।
1. सूर्य षष्टी व्रत आरम्भ 13 नवम्बर दिन शुक्रवार को नहाय खाय।
2. सूर्य षष्टी व्रत द्वितीय दिन (खरना) 14 नवम्बर शनिवार को
3. मुख्य व्रत 15 नवम्बर दिन रविवार को। सूर्यास्त का समय 5:24 बजे। इस दिन अस्तांचल गामी सूर्य देव को सायं कालीन अर्घ्य का समय 5:10 से 5:30बजे तक दिया जाएगा।
4. 16 नवम्बर सोमवार को सूर्योदय पूर्व 5:30 बजे पहुँच कर उदित हो रहे सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्योदय लगभग 6:35 बजे के लगभग होगा। अतः प्रातः कालीन सूर्य देव को अर्घ्य सुबह 06:25 से 06:40 बजे दिया जाएगा उसके बाद प्रसाद वितरण एवं ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण किया जायेगा ।
5. फिर भी स्थानिक समय के अनुसार ही सूर्य को अर्घ्य देना उचित होगा।
6. मुख्य पर्व के दिन व्रत करने वाले सभी श्रद्धालु, भक्तगण अंकुरित चना हाथ में लेकर छठी व्रत का कथा सुनी एवं सुनाई जाती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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