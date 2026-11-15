छठ पूजा 2026 संध्या अर्घ्य आज: शाम 5:17 बजे होगा सूर्यास्त, जानें पंचांग, शुभ-अशुभ मुहूर्त और कल उषा अर्घ्य का समय
छठ पूजा 2026 के तीसरे दिन आज 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे। हल्द्वानी में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 17 मिनट पर होगा। इस दौरान व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत के बीच सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना करेंगे। जानें आज का पंचांग।
Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Today: कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आज 15 नवंबर को छठ महापर्व का तीसरा दिन है। रविवार को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां चल रही हैं। कहीं प्रसाद बनाया जा रहा है तो कहीं पूजा की टोकरी सजाई जा रही है। शाम होते ही व्रती घाटों पर पहुंचेंगे और पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ पूजा में आज के दिन का खास महत्व है। खरना के बाद शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत जारी रहेगा। व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना करेंगे। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा।
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आज कितने बजे होगा सूर्यास्त?
छठ पूजा में संध्या अर्घ्य सूर्यास्त के समय दिया जाता है। आज सूर्यास्त शाम 5 बजकर 17 मिनट पर होगा। व्रती इसी समय के आसपास सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे।
आज का पंचांग
आज रविवार है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। आज गण्ड योग रहेगा। कौलव करण दोपहर तक रहेगा।
आज के शुभ मुहूर्त
15 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 35 मिनट से दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 43 मिनट से 2 बजकर 26 मिनट तक रहेगा। वहीं, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 59 मिनट से 5 बजकर 47 मिनट तक रहेगा।
आज के अशुभ मुहूर्त
रविवार को राहुकाल शाम 3 बजकर 57 मिनट से 5 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2 बजकर 37 मिनट से 3 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। यमगंड सुबह 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 1 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। इस दौरान सामान्य तौर पर शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है।
आज का चौघड़िया मुहूर्त
सुबह 6 बजकर 35 मिनट से 7 बजकर 55 मिनट तक उद्वेग चौघड़िया रहेगा। सुबह 7 बजकर 55 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक चर, सुबह 9 बजकर 15 मिनट से 10 बजकर 36 मिनट तक लाभ और सुबह 10 बजकर 36 मिनट से 11 बजकर 56 मिनट तक अमृत चौघड़िया रहेगा। इसके बाद दोपहर 11 बजकर 56 मिनट से 1 बजकर 16 मिनट तक काल, 1 बजकर 16 मिनट से 2 बजकर 36 मिनट तक शुभ, 2 बजकर 36 मिनट से 3 बजकर 57 मिनट तक रोग और 3 बजकर 57 मिनट से शाम 5 बजकर 17 मिनट तक उद्वेग चौघड़िया रहेगा।
कल कितने बजे दिया जाएगा उगते सूर्य को अर्घ्य?
छठ महापर्व का समापन 16 नवंबर, सोमवार को होगा। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हल्द्वानी में सूर्योदय सुबह करीब 6 बजकर 36 मिनट पर होगा। इसके बाद व्रती पूजा-अर्चना करेंगे और पारण के साथ अपना निर्जला व्रत खोलेंगे।
छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा क्यों है?
छठ पर्व में उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। यही इस पर्व की सबसे खास परंपरा है। व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रकृति के प्रति आभार जताते हैं। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया से परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। छठ पूजा में ठेकुआ, गन्ना, नारियल और मौसमी फलों का विशेष महत्व है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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