Chhath Puja 2026: छठ में कैसे देते हैं सूर्य देव को अर्घ्य, जानें पूजा की पूरी विधि, सामग्री और मंत्र

Chhath Puja 2026: 15 नवंबर को छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्यास्त शाम 5:17 बजे होगा। व्रती सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।

Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Today

छठ पूजा में सबसे खास पल वह होता है, जब व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। घाट पर सजे सूप, ठेकुआ की खुशबू और छठी मैया के गीत इस पर्व की अलग ही पहचान हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य और चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दोनों समय की पूजा का अपना महत्व है। छठ पूजा में अर्घ्य देने के लिए कुछ खास तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। प्रसाद से लेकर सूप और दउरा तक हर चीज पहले से जुटाई जाती है। व्रती पूरे परिवार के साथ घाट पहुंचते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। अगर आप भी इस बार छठ पूजा कर रहे हैं तो जान लीजिए कि अर्घ्य देते समय क्या-क्या सामग्री चाहिए और पूजा किस तरह की जाती है।

छठ पूजा में अर्घ्य के लिए जुटा लें ये सामग्री छठ की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। घरों में ठेकुआ बनाया जाता है और पूजा के लिए फल खरीदे जाते हैं। अर्घ्य के समय इन चीजों की जरूरत पड़ती है।

- बांस का सूप और दउरा

- ठेकुआ और चावल के लड्डू

- गन्ना और नारियल

- केला, सेब और दूसरे मौसमी फल

- नींबू

- अदरक और हल्दी का पौधा

- पान और सुपारी

- फूल और अक्षत

- धूप और दीपक

- दूध और साफ जल

परिवार की परंपरा के मुताबिक कुछ दूसरी चीजें भी रखी जा सकती हैं।

शाम को डूबते सूर्य को इस तरह दें अर्घ्य छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती दिनभर पूजा की तैयारियों में लगे रहते हैं। शाम होने से पहले प्रसाद से भरे सूप और दउरा लेकर घाट पहुंचते हैं। सूर्यास्त के समय व्रती पानी में खड़े होते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल और दूध अर्पित किया जाता है। सूप में रखे प्रसाद के साथ छठी मैया की पूजा होती है। इस दौरान परिवार की सुख-शांति और संतान की खुशहाली की कामना की जाती है। संध्या अर्घ्य के बाद व्रती घर लौटते हैं। अगले दिन सुबह फिर घाट जाने की तैयारी होती है।

सुबह उगते सूर्य को कैसे चढ़ाएं जल? छठ पूजा के चौथे दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्योदय से पहले ही घाट पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है, व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठी मैया की पूजा की जाती है। परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद व्रती बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद बांटते हैं। इसी के साथ छठ का व्रत पूरा होता है। इसके बाद परंपरा के अनुसार पारण किया जाता है।

अर्घ्य देते समय बोलें सूर्य देव के ये मंत्र सूर्य देव को अर्घ्य देते समय मंत्रों का जाप भी किया जाता है। आप इन सरल मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं।

ॐ घृणि सूर्याय नमः।

ॐ सूर्याय नमः।

मंत्र जाप के दौरान सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें।

छठ पूजा में इन बातों का रखें ध्यान छठ में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रसाद बनाने से लेकर पूजा करने तक हर काम में स्वच्छता जरूरी मानी जाती है।

- पूजा का प्रसाद साफ जगह पर बनाएं।

- सूप और दउरा को अच्छी तरह साफ रखें।

- अर्घ्य के लिए साफ जल का इस्तेमाल करें।

- घाट पर बच्चों और बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें।

- पानी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखें।

- पूजा के दौरान जल्दबाजी न करें।

छठ में डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा क्यों होती है?

छठ पर्व की एक खास परंपरा है कि इसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन शाम को अस्त होते सूर्य की पूजा होती है और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की उपासना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। व्रती छठी मैया से संतान की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। यही वजह है कि छठ में उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा से अर्घ्य दिया जाता है।

सूर्य को कब दिया जाएगा अर्घ्य छठ महापर्व में आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। रविवार, 15 नवंबर को व्रती संध्या अर्घ्य के लिए घाटों पर पहुंचेंगे। इसके लिए सुबह से ही घरों में तैयारियां चल रही हैं। कोई पूजा का सूप सजा रहा है तो कोई ठेकुआ और दूसरे प्रसाद तैयार करने में जुटा है। शाम को सूर्यास्त के समय व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। छठ पूजा में अर्घ्य देने का समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्यास्त का समय हर शहर में एक जैसा नहीं होता। दिल्ली में जहां सूर्य देव शाम 5 बजकर 28 मिनट पर अस्त होंगे, वहीं पटना में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 1 मिनट पर होगा। कोलकाता में सूर्यास्त का समय शाम 4 बजकर 53 मिनट है। ऐसे में छठ पूजा करने वाले लोगों के लिए अपने शहर का सूर्यास्त समय जानना जरूरी है।

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बिहार के शहरों में सूर्यास्त का समय - पटना - शाम 5:01 बजे

- गया - शाम 5:03 बजे

- मुजफ्फरपुर - शाम 4:59 बजे

- दरभंगा - शाम 4:57 बजे

- भागलपुर - शाम 4:54 बजे

- पूर्णिया - शाम 4:52 बजे

- बेगूसराय - शाम 4:58 बजे

- आरा - शाम 5:03 बजे

- छपरा - शाम 5:02 बजे

- हाजीपुर - शाम 5:01 बजे

- सिवान - शाम 5:03 बजे

- समस्तीपुर - शाम 4:58 बजे

उत्तर प्रदेश के शहरों में सूर्यास्त का समय - लखनऊ - शाम 5:16 बजे

- वाराणसी - शाम 5:10 बजे

- गोरखपुर - शाम 5:06 बजे

- प्रयागराज - शाम 5:14 बजे

- कानपुर - शाम 5:19 बजे

- अयोध्या - शाम 5:11 बजे

- गाजियाबाद - शाम 5:27 बजे

- नोएडा - शाम 5:27 बजे

- आगरा - शाम 5:27 बजे

- मेरठ - शाम 5:25 बजे

- बरेली - शाम 5:19 बजे

- मथुरा - शाम 5:28 बजे

झारखंड के शहरों में सूर्यास्त का समय - रांची - शाम 5:04 बजे

- जमशेदपुर - शाम 5:01 बजे

- धनबाद - शाम 4:59 बजे

- बोकारो - शाम 5:00 बजे

- देवघर - शाम 4:57 बजे

उत्तराखंड के शहरों में सूर्यास्त का समय - देहरादून - शाम 5:21 बजे

- हरिद्वार - शाम 5:21 बजे

- ऋषिकेश - शाम 5:21 बजे

देश के दूसरे प्रमुख शहरों में सूर्यास्त का समय - दिल्ली - शाम 5:28 बजे

- मुंबई - शाम 6:00 बजे

- कोलकाता - शाम 4:53 बजे

- जयपुर - शाम 5:36 बजे

- चंडीगढ़ - शाम 5:26 बजे

- भोपाल - शाम 5:36 बजे

- इंदौर - शाम 5:43 बजे

- अहमदाबाद - शाम 5:55 बजे

- पुणे - शाम 5:57 बजे

- बेंगलुरु - शाम 5:50 बजे

- चेन्नई - शाम 5:39 बजे

- हैदराबाद - शाम 5:40 बजे

- रायपुर - शाम 5:22 बजे

- गुवाहाटी - शाम 4:34 बजे

- भुवनेश्वर - शाम 5:07 बजे

- अमृतसर - शाम 5:32 बजे

छठ पूजा में कब दिया जाएगा उषा अर्घ्य? छठ महापर्व का समापन सोमवार, 16 नवंबर को होगा। इस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे उषा अर्घ्य कहते हैं। व्रती सूर्योदय से पहले ही घाटों पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सूर्य देव के दर्शन करके अर्घ्य दिया जाता है। उषा अर्घ्य के बाद छठी मैया की पूजा की जाती है। व्रती परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद पारण किया जाता है। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व संपन्न हो जाता है।