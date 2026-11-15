छठ पूजा 2026: आज शाम 5:17 बजे दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें संध्या पूजा की विधि, मंत्र और पूरी सामग्री

Chhath Puja 2026: 15 नवंबर को छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। हल्द्वानी में सूर्यास्त का समय शाम 5:17 बजे बताया गया है। इस दौरान व्रती बांस के सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना और अन्य प्रसाद सजाकर सूर्य देव की उपासना करेंगे।

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व में रविवार को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। सुबह से ही व्रती और परिवार के दूसरे सदस्य इसकी तैयारियों में जुटे हैं। घरों में छठ का प्रसाद बनाया जा रहा है। पूजा के लिए बांस के सूप और दउरा में फल, नारियल, गन्ना और ठेकुआ सजाए जा रहे हैं। शाम को व्रती घाटों पर पहुंचेंगे और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इस दौरान छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला पर्व है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है। इसके बाद व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन सुबह उगते सूर्य की पूजा के बाद व्रत का पारण होता है। छठ में शाम और सुबह दोनों समय सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। यही इस पर्व की सबसे खास बातों में से एक है।

क्या आप जानना चाहते हैं कि छठ महापर्व पर सूर्य देव को अर्घ्य देने का आपकी जन्मकुंडली और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतान सुख, परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य, नौकरी और आर्थिक स्थिति से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी राशि और कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी पंडित जी से फ्री चैट करें। आज छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का समय क्या है? कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आज संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। हल्द्वानी में सूर्यास्त का समय करीब शाम 5 बजकर 17 मिनट बताया गया है। हालांकि, अपने शहर के स्थानीय सूर्यास्त के समय के अनुसार ही अर्घ्य देना चाहिए।

छठ पूजा का कार्यक्रम - 15 नवंबर, रविवार: संध्या अर्घ्य

- 16 नवंबर, सोमवार: उषा अर्घ्य और पारण

- सूर्यास्त: शाम 5:17 बजे

- सूर्योदय: सुबह 6:36 बजे

छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी विधि संध्या अर्घ्य के दिन व्रती सुबह से ही पूजा की तैयारी करते हैं। घर में प्रसाद बनाने से लेकर सूप सजाने तक हर काम का ध्यान रखा जाता है। पूजा की सामग्री तैयार होने के बाद उसे बांस के दउरा में रखा जाता है। शाम को व्रती स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ पूजा सामग्री लेकर घाट पर पहुंचते हैं। नदी, तालाब या दूसरे जलाशय के किनारे पूजा की जगह तैयार की जाती है। सूर्यास्त से पहले व्रती पानी में खड़े हो जाते हैं। सूर्य देव के अस्त होने के समय सूप में रखे प्रसाद के साथ अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए जल और दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस दौरान सूर्य देव का ध्यान करके परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी आयु और घर में सुख-शांति की कामना की जाती है। अर्घ्य देने के बाद व्रती सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। कई जगहों पर इस दौरान पारंपरिक छठ गीत गाए जाते हैं। पूजा पूरी होने के बाद व्रती घर लौटते हैं। रात में अगले दिन सुबह होने वाले उषा अर्घ्य की तैयारी की जाती है।

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र पढ़ें? छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना के दौरान मंत्र जाप किया जाता है। अर्घ्य देते समय श्रद्धालु सूर्य देव के इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं।

सूर्य अर्घ्य मंत्र ॐ एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते।

अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥

सूर्य देव का बीज मंत्र

ॐ घृणिः सूर्याय नमः॥

सूर्य देव का सरल मंत्र

ॐ सूर्याय नमः॥

जो लोग लंबे मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, वे सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। छठ पूजा में श्रद्धा और नियम के साथ सूर्य देव की उपासना को महत्व दिया जाता है।

छठ पूजा के सूप में क्या-क्या रखना चाहिए? छठ पूजा में बांस के सूप और दउरा का खास महत्व है। इसमें पूजा के लिए फल, प्रसाद और दूसरी जरूरी चीजें रखी जाती हैं। हर परिवार की परंपरा के अनुसार सामग्री में थोड़ा अंतर हो सकता है।

पूजा के सूप में मुख्य रूप से ये चीजें रखी जाती हैं: - ठेकुआ और कसार

- नारियल

- केला और मौसमी फल

- गन्ना

- सिंघाड़ा और शकरकंद

- मूली और अदरक

- नींबू

- पान और सुपारी

- फूल और अक्षत

- दीपक और धूप

- दूध और जल

छठ पूजा में ठेकुआ को प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी से तैयार किया जाता है। कई परिवारों में कसार भी बनाया जाता है।

छठ पूजा में ठेकुआ क्यों बनाया जाता है? छठ पूजा में ठेकुआ का अपना अलग महत्व है। यह पर्व का सबसे पहचाना जाने वाला प्रसाद है। घरों में इसे व्रती और परिवार के सदस्य मिलकर तैयार करते हैं। गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर आटा गूंथा जाता है। फिर इसे पारंपरिक सांचे से आकार देकर घी या तेल में तला जाता है। ठेकुआ के साथ कसार, फल और दूसरे प्रसाद भी सूप में रखे जाते हैं। पूजा के बाद यही प्रसाद परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों में बांटा जाता है।

छठ पूजा के चौथे दिन कब होगा उषा अर्घ्य? सोमवार, 16 नवंबर को छठ महापर्व का अंतिम दिन है। इस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे उषा अर्घ्य कहते हैं। व्रती सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं। पूजा की सामग्री के साथ सूर्य निकलने का इंतजार किया जाता है। सूर्य की पहली किरण दिखाई देने पर व्रती जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। इसके बाद सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। उषा अर्घ्य के बाद व्रती छठी मैया को प्रणाम करते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व पूरा हो जाता है।