Chhath Puja arghya time 2026: 15 और 16 नवंबर को संध्या-उषा अर्घ्य का ये है शुभ समय, आप भी जानें
chhath puja arghya time 2026: छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इस त्योहार में उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को अर्घ्य देने की परंपरा है। जानें इस बार छठ पूजा में अर्घ्य का समय क्या है?
Chhath puja morning and evening arghya ka samay: छठ पर्व भगवान सूर्य और छठ माता की उपासना के लिए समर्पित है। यह व्रत परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना के साथ रखा जाता है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा करने के साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। इस साल छठ पूजा 15 नवंबर 2026, रविवार को है। इस दिन संध्या अर्घ्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी सप्तमी तिथि में 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं छठ पूजा में संध्या और उषा अर्घ्य का समय और छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का महत्व क्या है।
संध्या अर्घ्य (डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य):
छठ पूजा के दिन संध्या अर्घ्य का समय 15 नवंबर 2026, रविवार को शाम 04:57 बजे से शाम 05:28 बजे के बीच रहेगा।
उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण):
16 नवंबर 2026, सोमवार को सुबह 06:11 बजे से 06:49 बजे के बीच उषा अर्घ्य दिया जा सकेगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत का पारण किया जाता है।
छठ पूजा में भगवान सूर्य को क्यों देते हैं अर्घ्य:
एक पौराणिक कथा के अनुसार, राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इससे दोनों दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा ने महर्षि कश्यप की देखरेख में एक विशेष यज्ञ करवाया और देवी-देवताओं की पूरी श्रद्धा से पूजा और प्रार्थना की। कुछ समय बाद रानी मालिनी से एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह मृत पैदा हुआ। महल में खुशियों की जगह शोक छा गया। पुत्र वियोग में जब राजा प्राण त्यागने लगे तभी पूरे महल में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच षष्ठी देवी प्रकट हुईं, जिन्हें छठ माता भी कहा जाता है। छठ मैया ने अपनी कृपा से शिशु को जीवन प्रदान किया। तब राजा और रानी ने छठ माता को नमन किया तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरु हुई।
छठ पूजा की एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान सूर्य के परम भक्त कर्ण प्रतिदिन पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। भगवान सूर्य की कृपा से वे एक महान योद्धा बने थे। कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य और छठ पूजा की शुरुआत की थी।
एक अन्य कथा प्रचलित है कि जब पांडव में सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने अपना खोया साम्राज्य वापस पाने के लिए और संकटों से मुक्ति के लिए छठ माता और सूर्य देव की उपासना की थी। जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी।
रामायण काल से जुड़ी एक कथा के अनुसार भगवान राम जब लंकापति रावण पर विजय हासिल करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक माह के शुक्ल पष्ठी को सूर्य उपासना और छठ माता की पूजा की थी। मान्यता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ व्रत किया था। इसी कारण बिहार के मुंगेर में छठ पूजा की परंपरा को रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है।
डूबते सूर्य को क्यों देते हैं अर्घ्य:
डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे जीवन की एक गहरी सीख छिपी है। इसका भाव है कि सिर्फ चमकते हुए समय ही नहीं बल्कि ढलते या डूबते समय भी सम्मान और कृतज्ञता को बनाए रखना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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