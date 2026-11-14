आखिर कौन हैं छठी मैया, जिनकी पूजा के बिना अधूरा माना जाता है छठ महापर्व?

Who is Chhathi Maiya in Hindi: जानें आखिर कौन हैं छठी मैया, भगवान सूर्य देव से उनका क्या संबंध है और राजा प्रियव्रत एवं प्रभु श्रीराम से जुड़ी छठ पूजा की संपूर्ण पौराणिक कथा।

छठ महापर्व में जितना महत्व भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का है, उतनी ही श्रद्धा से छठी मैया की पूजा भी की जाती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस लोकपर्व में व्रती परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर छठी मैया कौन हैं और सूर्यदेव से उनका क्या संबंध है? पौराणिक मान्यताओं में उन्हें संतान की रक्षा करने वाली देवी बताया गया है। उनकी उत्पत्ति, सूर्यदेव से रिश्ते और छठ व्रत की शुरुआत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं छठी मैया की पूरी कथा और उनका धार्मिक महत्व।

कौन हैं छठी मैया? जानें देवी षष्ठी की उत्पत्ति पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया को देवी षष्ठी के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण में प्रकृति के छह स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि प्रकृति देवी के छठे अंश से षष्ठी देवी प्रकट हुईं, इसलिए उन्हें यह नाम मिला। लोकभाषा में भक्त उन्हें छठी मैया कहकर पुकारते हैं। धार्मिक मान्यताओं में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और देवसेना के रूप में भी जाना जाता है। उनका संबंध भगवान कार्तिकेय से भी बताया गया है। छठी मैया को विशेष रूप से बच्चों की रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और संतान सुख प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है।

छठी मैया और सूर्यदेव के बीच क्या है संबंध? छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना साथ-साथ की जाती है। बिहार और पूर्वांचल की लोकपरंपराओं में छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। इसी वजह से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ उनकी बहन की पूजा भी की जाती है। एक अन्य धार्मिक मान्यता में छठी मैया को सूर्य की शक्तियों उषा और प्रत्युषा से जोड़कर देखा जाता है। उषा सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा शाम की अंतिम किरण का प्रतीक मानी जाती हैं। यही कारण है कि छठ में डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देने की परंपरा है।

राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा क्या है? छठ व्रत की शुरुआत से जुड़ी राजा प्रियव्रत की कथा बेहद प्रचलित है। मान्यता के अनुसार, राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को संतान सुख प्राप्त नहीं था। महर्षि कश्यप की सलाह पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसके बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। संतान के शोक में राजा व्याकुल हो उठे। तभी वहां देवी षष्ठी प्रकट हुईं और उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने का मार्ग बताया। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पूरे विधि-विधान से व्रत किया। मान्यता है कि देवी की कृपा से उनका मृत पुत्र जीवित हो उठा। तभी से संतान की रक्षा के लिए छठी मैया की पूजा की परंपरा प्रचलित हुई।

नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन क्यों होती है पूजा? हिंदू परिवारों में बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी पूजन करने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देती हैं और उसके जीवन की रक्षा करती हैं। कई परिवारों में इस अवसर पर विशेष पूजा की जाती है और बच्चे की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है। कुछ लोकमान्यताओं में इस रात को बच्चे के भाग्य लेखन से भी जोड़ा जाता है। इस तरह छठी मैया की आराधना केवल कार्तिक महीने के महापर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे के जन्म से जुड़ी पारिवारिक परंपराओं में भी उनका विशेष स्थान है।

भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ी है सूर्य उपासना की कथा छठ महापर्व को लेकर एक लोकमान्यता भगवान श्रीराम और माता सीता से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष में सूर्यदेव की उपासना की थी। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार, उन्होंने ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर सूर्य पूजा और व्रत किया था। हालांकि, इस प्रसंग के अलग-अलग लोकवर्णन मिलते हैं। आज भी छठ महापर्व में श्रद्धालु सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करके परिवार की सुख-शांति, संतान की रक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं।

सूर्य उपासना और लोकआस्था का यह महापर्व हमें प्रकृति, स्वच्छता और परिवार के प्रति समर्पण का महान संदेश देता है।