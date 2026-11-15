Chhath Puja 2026 Live: आज संध्या अर्घ्य, जानें यूपी-बिहार समेत देशभर में सूर्यास्त का समय, छठ घाटों के ताजा अपडेट

Chhath Puja 2026 Live:

Chhath Puja 2026 Live Updates: लोक आस्था का महापर्व छठ आज अपने सबसे खास पड़ाव पर पहुंच गया है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर रविवार, 15 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज शाम व्रती डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां चल रही हैं। कहीं ठेकुआ और पारंपरिक प्रसाद बनाया जा रहा है तो कहीं बांस के सूप और दउरा में फल, गन्ना, नारियल और अन्य पूजा सामग्री सजाई जा रही है। छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। खरना के बाद शुरू हुआ करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत जारी रहेगा। व्रती नदी, तालाब और दूसरे जलाशयों में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। संध्या अर्घ्य के बाद व्रती रातभर निर्जला उपवास रखेंगे। सोमवार, 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद पारण के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। छठ पूजा के दौरान सूर्यास्त और सूर्योदय का समय हर शहर में अलग-अलग होता है। ऐसे में अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए अपने शहर का समय जानना जरूरी है। पटना में आज सूर्यास्त शाम 5 बजकर 1 मिनट पर होगा, जबकि दिल्ली में शाम 5 बजकर 28 मिनट पर सूर्यास्त होगा। वहीं सोमवार सुबह पटना में सूर्योदय 6 बजकर 7 मिनट और दिल्ली में 6 बजकर 44 मिनट पर होगा। नीचे जानें यूपी, बिहार, झारखंड और देश के प्रमुख शहरों में संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का अनुमानित समय। आज 15 नवंबर को प्रमुख शहरों में सूर्यास्त का समय - पटना: शाम 5:01 बजे - गया: शाम 5:03 बजे - मुजफ्फरपुर: शाम 4:59 बजे - दरभंगा: शाम 4:57 बजे - भागलपुर: शाम 4:54 बजे - रांची: शाम 5:04 बजे - वाराणसी: शाम 5:10 बजे - गोरखपुर: शाम 5:06 बजे - लखनऊ: शाम 5:16 बजे - प्रयागराज: शाम 5:15 बजे - कानपुर: शाम 5:19 बजे - हल्द्वानी: शाम 5:17 बजे - दिल्ली: शाम 5:28 बजे - कोलकाता: शाम 4:53 बजे - मुंबई: शाम 6:00 बजे कल 16 नवंबर को प्रमुख शहरों में सूर्योदय का समय - पटना: सुबह 6:07 बजे - गया: सुबह 6:08 बजे - मुजफ्फरपुर: सुबह 6:04 बजे - दरभंगा: सुबह 6:02 बजे - भागलपुर: सुबह 5:59 बजे - रांची: सुबह 6:03 बजे - वाराणसी: सुबह 6:16 बजे - गोरखपुर: सुबह 6:22 बजे - लखनऊ: सुबह 6:26 बजे - प्रयागराज: सुबह 6:20 बजे - कानपुर: सुबह 6:28 बजे - दिल्ली: सुबह 6:44 बजे - कोलकाता: सुबह 5:50 बजे - मुंबई: सुबह 6:46 बजे

15 Nov 2026, 04:57:01 AM IST Chhath Puja 2026 live: सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खुलेगा 36 घंटे का निर्जला व्रत Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व का समापन सोमवार, 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ होगा। सुबह होने से पहले ही व्रती पूजा की टोकरी और प्रसाद लेकर घाटों पर पहुंचेंगे। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की जाएगी। खरना के बाद शुरू हुआ करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत उषा अर्घ्य के बाद पारण के साथ पूरा होगा।

15 Nov 2026, 04:57:01 AM IST Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा में क्यों जरूरी मानी जाती है साफ-सफाई, प्रसाद बनाने से घाट तक बरती जाती है विशेष सावधानी Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाय-खाय से ही घर और रसोई की सफाई शुरू हो जाती है। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन, सूप और प्रसाद बनाने की जगह को भी साफ रखा जाता है। ठेकुआ और दूसरे प्रसाद तैयार करते समय भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि छठ पूजा को केवल व्रत और उपासना ही नहीं, बल्कि अनुशासन और पवित्रता से जुड़ा महापर्व भी माना जाता है।

15 Nov 2026, 04:57:01 AM IST Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा में नदी और तालाब के किनारे ही क्यों दिया जाता है अर्घ्य, जानें परंपरा Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा की सबसे खास तस्वीर घाटों पर देखने को मिलती है, जहां व्रती पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। नदी, तालाब और दूसरे जलाशयों के किनारे पूजा करने की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस पर्व में जल और सूर्य दोनों को जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना पूजा की पारंपरिक विधि का हिस्सा है।

15 Nov 2026, 04:57:01 AM IST Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा में प्रसाद के लिए क्यों खास है ठेकुआ, जानें इसका धार्मिक महत्व Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा का नाम आते ही ठेकुआ की याद जरूर आती है। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार होने वाला यह पारंपरिक प्रसाद पूजा की थाली का अहम हिस्सा होता है। घरों में इसे साफ-सफाई और विशेष सावधानी के साथ तैयार किया जाता है। छठ पूजा में ठेकुआ के साथ केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है।