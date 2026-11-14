Chhath Puja 2026 live: आज खरना पूजा, कल डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य, 16 नवंबर को उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

Chhath Puja 2026 live:

Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व के दूसरे दिन आज 14 नवंबर को व्रती पूरे विधि-विधान से खरना पूजा करेंगे। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार कर छठी मैया और सूर्यदेव को भोग लगाया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। कल यानी 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। छठ पूजा के दौरान दोनों अर्घ्य का समय शहरों के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य के लिए पटना में शाम 5:01 बजे, रांची में 5:04 बजे, वाराणसी में 5:10 बजे, लखनऊ में 5:16 बजे, दिल्ली में 5:28 बजे, कोलकाता में 4:53 बजे और मुंबई में शाम 6:00 बजे सूर्यास्त होगा। वहीं, 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के लिए पटना में सुबह 6:07 बजे, रांची में 6:03 बजे, वाराणसी में 6:16 बजे, लखनऊ में 6:26 बजे, दिल्ली में 6:44 बजे, कोलकाता में 5:50 बजे और मुंबई में 6:46 बजे सूर्योदय होगा। अर्घ्य के समय में स्थानीय परिस्थितियों के कारण थोड़ा अंतर हो सकता है। छठ पूजा के सभी ताजा अपडेट, शहरवार सूर्यास्त-सूर्योदय का समय और व्रत पारण की जानकारी यहां पढ़ें।

14 Nov 2026, 07:07:16 AM IST Chhath Puja 2026 live: 16 नवंबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें पटना-दिल्ली समेत शहरों में सूर्योदय का समय Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व का आखिरी दिन 16 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। पटना में सुबह 6:07 बजे, रांची में 6:03 बजे, वाराणसी में 6:16 बजे, लखनऊ में 6:26 बजे, कानपुर में 6:28 बजे, अलीगढ़ में 6:40 बजे, दिल्ली में 6:44 बजे, कोलकाता में 5:50 बजे, मुंबई में 6:46 बजे और जयपुर में 6:47 बजे सूर्योदय होगा।

14 Nov 2026, 06:15:07 AM IST Chhath Puja 2026 live: 16 नवंबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें पटना-दिल्ली समेत शहरों में सूर्योदय का समय Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व का समापन 16 नवंबर की सुबह उषा अर्घ्य के साथ होगा। इस दिन व्रती सुबह होने से पहले ही घाटों पर पहुंचने लगेंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूजा की तैयारियां की जाएंगी। पटना में सूर्योदय सुबह 6:07 बजे, रांची में 6:03 बजे, वाराणसी में 6:16 बजे और लखनऊ में 6:26 बजे होगा। कानपुर में सुबह 6:28 बजे, अलीगढ़ में 6:40 बजे, दिल्ली में 6:44 बजे और जयपुर में 6:47 बजे सूरज निकलेगा। कोलकाता में सूर्योदय सुबह 5:50 बजे और मुंबई में 6:46 बजे होगा। उषा अर्घ्य के बाद व्रती छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे।

14 Nov 2026, 05:26:32 AM IST Chhath Puja 2026 live: 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य, पटना से दिल्ली तक जानें संध्या अर्घ्य का समय Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करेंगे। शहरों के अनुसार सूर्यास्त का समय अलग-अलग रहेगा। पटना में शाम 5:01 बजे, रांची में 5:04 बजे, वाराणसी में 5:10 बजे और लखनऊ में 5:16 बजे सूर्यास्त होगा। कानपुर में शाम 5:19 बजे, अलीगढ़ में 5:25 बजे, दिल्ली में 5:28 बजे और जयपुर में 5:36 बजे सूरज डूबेगा। कोलकाता में सूर्यास्त शाम 4:53 बजे और मुंबई में 6:00 बजे होगा। व्रती अपने शहर के सूर्यास्त के समय के अनुसार घाट पर पहुंचकर अर्घ्य की तैयारी करेंगे।