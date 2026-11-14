Chhath Puja 2026 live: आज खरना पूजा, कल डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य, 16 नवंबर को उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य
Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा 2026 का चार दिवसीय महापर्व जारी है। आज 14 नवंबर को व्रती खरना पूजा करेंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा।
Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व के दूसरे दिन आज 14 नवंबर को व्रती पूरे विधि-विधान से खरना पूजा करेंगे। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार कर छठी मैया और सूर्यदेव को भोग लगाया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। कल यानी 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।
छठ पूजा के दौरान दोनों अर्घ्य का समय शहरों के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य के लिए पटना में शाम 5:01 बजे, रांची में 5:04 बजे, वाराणसी में 5:10 बजे, लखनऊ में 5:16 बजे, दिल्ली में 5:28 बजे, कोलकाता में 4:53 बजे और मुंबई में शाम 6:00 बजे सूर्यास्त होगा।
वहीं, 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के लिए पटना में सुबह 6:07 बजे, रांची में 6:03 बजे, वाराणसी में 6:16 बजे, लखनऊ में 6:26 बजे, दिल्ली में 6:44 बजे, कोलकाता में 5:50 बजे और मुंबई में 6:46 बजे सूर्योदय होगा। अर्घ्य के समय में स्थानीय परिस्थितियों के कारण थोड़ा अंतर हो सकता है। छठ पूजा के सभी ताजा अपडेट, शहरवार सूर्यास्त-सूर्योदय का समय और व्रत पारण की जानकारी यहां पढ़ें।
Chhath Puja 2026 live: 16 नवंबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें पटना-दिल्ली समेत शहरों में सूर्योदय का समय
Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व का आखिरी दिन 16 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। पटना में सुबह 6:07 बजे, रांची में 6:03 बजे, वाराणसी में 6:16 बजे, लखनऊ में 6:26 बजे, कानपुर में 6:28 बजे, अलीगढ़ में 6:40 बजे, दिल्ली में 6:44 बजे, कोलकाता में 5:50 बजे, मुंबई में 6:46 बजे और जयपुर में 6:47 बजे सूर्योदय होगा।
Chhath Puja 2026 live: 16 नवंबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जानें पटना-दिल्ली समेत शहरों में सूर्योदय का समय
Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व का समापन 16 नवंबर की सुबह उषा अर्घ्य के साथ होगा। इस दिन व्रती सुबह होने से पहले ही घाटों पर पहुंचने लगेंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूजा की तैयारियां की जाएंगी। पटना में सूर्योदय सुबह 6:07 बजे, रांची में 6:03 बजे, वाराणसी में 6:16 बजे और लखनऊ में 6:26 बजे होगा। कानपुर में सुबह 6:28 बजे, अलीगढ़ में 6:40 बजे, दिल्ली में 6:44 बजे और जयपुर में 6:47 बजे सूरज निकलेगा। कोलकाता में सूर्योदय सुबह 5:50 बजे और मुंबई में 6:46 बजे होगा। उषा अर्घ्य के बाद व्रती छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे।
Chhath Puja 2026 live: 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य, पटना से दिल्ली तक जानें संध्या अर्घ्य का समय
Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करेंगे। शहरों के अनुसार सूर्यास्त का समय अलग-अलग रहेगा। पटना में शाम 5:01 बजे, रांची में 5:04 बजे, वाराणसी में 5:10 बजे और लखनऊ में 5:16 बजे सूर्यास्त होगा। कानपुर में शाम 5:19 बजे, अलीगढ़ में 5:25 बजे, दिल्ली में 5:28 बजे और जयपुर में 5:36 बजे सूरज डूबेगा। कोलकाता में सूर्यास्त शाम 4:53 बजे और मुंबई में 6:00 बजे होगा। व्रती अपने शहर के सूर्यास्त के समय के अनुसार घाट पर पहुंचकर अर्घ्य की तैयारी करेंगे।
Chhath Puja 2026 live: छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना, शाम को गुड़ की खीर और रोटी का बनेगा प्रसाद
Chhath Puja 2026 live: छठ महापर्व के दूसरे दिन आज 14 नवंबर को खरना पूजा की जाएगी। सुबह से ही व्रती इसकी तैयारियों में जुटे हैं। घरों में साफ-सफाई के बाद पूजा की तैयारी की जा रही है। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाएगा। इसमें साफ-सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा के बाद छठी मैया और सूर्यदेव को प्रसाद अर्पित किया जाएगा। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगे। खरना के साथ ही छठ व्रत का सबसे कठिन चरण शुरू हो जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। इस दौरान अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है।