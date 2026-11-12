Chhath Puja 2026: कौन है छठी मैय्या, सप्तमी युक्त षष्ठी तिथि कब है?
Chhath Puja 2026 dates: छठ पूजा में किस तिथि पर व्रत करना चाहिए। कौन सी तिथि सही मानी गई है।
प्रकृति के षष्ठांश को षष्ठी या देवसेना कहा गया है। छठी माता को जानने से पहले षष्ठी तिथि के बारे में जान लेते हैं। छठ माता का व्रत जो करता है और तीनों दिन पूरे विधि विधान से करता है, उस पर षष्ठी देवी सूर्य प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती हैं। छठ पूजा में मुख्य रूप से छठी माता और भगवान सूर्यदेव की पूजा का पर्व है, इस पूजा में किसी मूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सूर्यदेव की बहन है। इन्हें संतान प्राप्ति, बच्चों की लंबी आयु, आरोग्यता और सुख-समृद्धि का वरदान था, इसलिए छठ पूजा पर इनकी पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि के स्वामी कुमार कार्तिकेय हैं।
कब है छठ पूजा का मुख्य पर्व
इस साल षष्ठी तिथि 15 नवंबर को पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि षष्ठी तिथि एक तिथि पीछे के मेल से हो तो नहीं लेनी चाहिए। अगर उस तिथि में अगर षष्ठी तिथि में पंचमी तिथि मिल रही हो तो उस तिथि को नहीं लिया जाता है, अगर उस तिथि में सप्तमी तिथि मिल रही हो तो उसे ले सकते हैं। इसलिए 15 नवंबर को शुद्ध षष्ठी शुद्ध हो अथवा सप्तमी से मेल कर रही है आपको बता दें कि , षष्ठी पर्व त्रिदिनात्मक अर्थात तीन दिनों में संपन्न होने वाला व्रत पर्व है। इसका प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होकर पंचमी तिथि को एक वक्त भोजन तथा षष्ठी को निराहार रहने का विधान है। 14 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 14 नवंबर 2026 रात 11 बजकर 23 मिनट पर होगा, इसलिए सप्तमी युक्त तिथि होने के कारण छठ पूजा का मुख्य आयोजन 15 नवंबर 2026, रविवार को किया जाएगा।
14 नवंबर, शनिवार- खरना
15 नवंबर, रविवार- संध्या अर्घ्य
16 नवंबर, सोमवार- उषा अर्घ्य और पारण
षष्ठी तिथि को सायंकाल जब सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर रहे हों, तब कहीं जलाशय, नदी या पवित्र जल स्थान में जाकर कम से कम आधा पैर डूब जाएं, इतना जल होना चाहिए तब अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा पर महिलां स्त्रियां नए वस्त्राभूषण धारण कर फल, मिष्ठान्न या अन्य पकवान, गेहूं का आटा, गुड़ तथा शुद्ध घी में तैयार करती हैं।
इसे स्थानीय भाषा में ठेकुआ कहा जाता है। यह षष्ठी देवी को परमप्रिय है। इसे लेकर नए बांस से निर्मित सूप या डाली (डलिया) में रखते हैं। इसके बाद अस्त होते सूर्य को दूध, दही, घी, चावल, दूर्वाङ्कुर अथवा कुशाग्र, जौ, जल के साथ अष्टार्घ्य अथवा दूध, जल, फल, फूल, गन्ना आदि से अर्घ्य देते हैं। अरुणोदय काल में जब पूर्वी क्षितिज में लालिमा प्रकट होने लगती है, तब पुनः सूर्य को प्रातकालीन अर्घ्य समर्पित कर षष्ठी पूजन का विसर्जन किया जाता है। इसके पश्चात प्रसाद वितरण कर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर पारण किया जाता है।
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