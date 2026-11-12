छठ पूजा कब है? देखें यहां नहाय-खाय, खरना के साथ सुबह और शाम के अर्घ्य का समय
Chhath puja kis din hai: छठ पर्व मुख्य रूप से छठ माता और भगवान सूर्य की उपासना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से संतान की संकटों से रक्षा होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जानें छठ पूजा कब है।
Chhath puja 2026 kis din hai: छठ पर्व में छठ माता की पूजा की होती है, यह सभी जानते हैं। छठ माता की पूजा के साथ ही सूर्य भगवान को सुबह और शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व चार दिवसीय त्योहार है। जिसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। दूसरा दिन खरना का होता है। तीसरे दिन शाम के समय सूर्य भगवान को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। पर्व के चौथे या आखिरी दिन उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, छठ पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। जानें इस बार छठ पूजा कब है और सुबह-शाम के अर्घ्य का समय क्या रहेगा।
छठ पूजा 2026 का नहाय-खाय कब होगा?
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, छठ पूजा का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 नवंबर 2026, शुक्रवार से प्रारंभ होगा। इस दिन व्रती घर की साफ-सफाई करते हैं और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। इस दिन कद्दू-भात और चने की दाल बनाने की परंपरा है।
14 नवंबर को मनाया जाएगा खरना:
नहाय-खाय के अगले दिन खरना 14 नवंबर 2026, शनिवार को मनाया जाएगा। खरना के बाद से ही लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। खरना के दिन व्रती सुबह से व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद ग्रहण करते हैं।
15 नवंबर को संध्या अर्घ्य का समय क्या है:
छठ पर्व का तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरे दिन व्रती तालाब, नदी या घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस बार संध्या अर्घ्य 15 नवंबर 2026, रविवार को दिया जाएगा। संध्या अर्घ्य का समय शाम 05:24 बजे है।
देश के प्रमुख शहरों में संध्या अर्घ्य का समय:
नई दिल्ली- शाम 5:27 बजे
गाजियाबाद- शाम 5:27 बजे
नोएडा: शाम 05:27 बजे
पटना: शाम 5:01 बजे
वाराणसी: शाम 5:10 बजे
लखनऊ: शाम 5:16 बजे
रांची: शाम 5:04 बजे
कोलकाता: शाम 4:53 बजे
मुंबई: शाम 6:00 बजे
16 नवंबर को संध्या अर्घ्य का समय क्या है?
16 नवंबर 2026, सोमवार को छठ पूजा का आखिरी दिन होगा। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। उषा अर्घ्य के बाद छठ माता की पूजा करके छठ व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय सुबह 6:43 बजे होगा।
छठ पूजा क्यों मनाते हैं?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों के खोए हुए राज्य और उनकी रक्षा के लिए छठ का पर्व किया था। सूर्य पुत्र कर्ण भी पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार, राजा प्रियंवद को संतान प्राप्ति और मृत बच्चे के पुनर्जीवन के लिए छठी मैया की प्राप्त हुई थी।
मान्यता है कि छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और लंबी आयु प्रदान करने वाली देवी हैं। माताएं यह व्रत संतान की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। छठ माता को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है।
छठ पूजा में सूर्य भगवान को क्यों देते हैं अर्घ्य?
भगवान सूर्य को पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य आधार माना जाता है। छठ पूजा में उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान